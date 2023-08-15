Документы для установления инвалидности будут передавать в электронном формате

В будущем планируется вообще исключить бумажную документацию по всем группам заболеваний.

Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты населения оптимизировали направление на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности. Теперь документацию будут отправлять в электронном формате, передает Liter.kz.

В рамках пилотного проекта по 13 группам заболеваний установление инвалидности проходит в заочном формате. Это значит, что медицинская документация направляется в электронном виде, и пациентам нет необходимости идти на медико-социальную экспертизу.

«По оказанию данной услуги налажена передача медицинской документации в электронном формате по очному освидетельствованию на инвалидность. Это позволяет экспертам получать медицинскую документацию в электронном виде», — рассказали в Минздраве.

В дальнейшем ведомство планирует полностью исключить бумажную документацию по всем группам заболеваний и перейти к полноценному электронному обмену данными.