Студенты из Казахстана стали победителями стипендиальной программы Тинькофф

Заявки на участие в программе подали более 13 тысяч студентов из 30 стран.

Тинькофф объявляет результаты ежегодной стипендиальной программы для талантливых студентов на 2023—2024. Победителями стали 200 студентов из 29 вузов России. Среди них — 2 студента из Казахстана. Эксперты выбрали их среди более чем 13 тысяч студентов. Стипендиаты будут ежемесячно получать 25 000 ₽, а также менторскую поддержку Тинькофф весь учебный год, благодаря которой смогут сделать первые шаги в карьере. После окончания обучения в вузе всех участников ждет отложенное предложение о работе в Тинькофф.

Финалисты стипендиальной программы набрали максимальное количество баллов во время отборочных испытаний: экзамена, оценки портфолио, интервью с экспертами. В экспертный совет стипендиальной программы входят топ-менеджеры Тинькофф, известные предприниматели из ИТ-индустрии, а также представители научных, образовательных и общественных организаций.

Заявки на участие в программе подали более 13 тысяч студентов из 30 стран: России, Беларуси, Китая, Индии и других. Все они обучаются в российских вузах. Наибольшее количество заявок подали студенты НИУ ВШЭ, МФТИ, МГУ, ИТМО, Финансового университета, СПбГУ, ВГУ и Университета Иннополис — на них приходится 57% от общего числа поданных заявок. Всего в отборочных испытаниях приняли участие студенты из 150 вузов. Финалистами стали 200 российских и иностранных студентов, обучающихся в 29 российских вузах.

По трекам «Аналитика» и «Разработка» стипендиатов оказалось больше всего — 93 студента по каждому направлению. Еще 14 студентов будут получать стипендию по новому треку «Информационная безопасность».

Члены экспертного совета отметили, что расширение географии, общего фонда и количества участников программы в 2023 году позволило им познакомиться с еще большим количеством талантливых студентов — с победителями Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), международных олимпиад, авторами собственных проектов по разработке.

Стипендиальная программа Тинькофф является ежегодной и нацелена на поддержку талантливых студентов. В январе 2023 года стипендиальный фонд был расширен почти до 60 млн рублей, а количество участников — до 200 человек. Возможность получать стипендию Тинькофф также появилась у иностранных студентов, обучающихся в российских вузах.