E-commerce в Казахстане 2022: прыгнуть выше головы

Рынок электронной коммерции в Казахстане по итогам прошлого года подскочил сразу на 300%.

По данным Бюро национальной статистики при Агентстве по стратегическому планированию и реформам РК, по итогам 2022 года объем рынка розничной электронной коммерции с учетом маркетплейсов (формулировка Бюро) составил 1,96 трлн тенге, что почти в 4 раза выше объема 2021 года (482 млрд тенге).

Из этой суммы, как поясняют в статведомстве, оборот розничной торговли через платформы электронной коммерции (маркетплейсы) составил 1,12 трлн тенге (56,9% — здесь и далее в скобках от всего рынка e-commerce), предприятий розничной торговли, осуществляющих реализацию товаров через собственный интернет-ресурс — 0,85 трлн тенге (43,1%). Доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли по итогам 2022 года составила 12,5% — это почти в 3,5 раза больше, чем по итогам 2021 года (3,6%). На графике 1 представлена динамика роста этого показателя, начиная с 2015 года.

Услуг посредством интернета в 2022 году оказано на сумму 1,19 трлн тенге. При этом, на долю маркетплейсов пришлось почти 78,5% от этой суммы (932 млн тенге). Лидер, достаточно прогнозируемо, — это услуги по перевозке пассажиров (авиа, железнодорожный транспорт и т. д.) — 50,3% от всех услуг. На услуги по доставке еды, кстати, приходится почти 5,1% (60,5 млрд тенге), а на сервисы по бронированию отелей и прочих мест размещения — 1,6% (19 млрд тенге).

Все вместе, то есть, электронные услуги и электронная коммерция в сумме — это уже очень заметные 3,15 трлн тенге (рост год к году — почти 380%). Даже на фоне ВВП Казахстана, который в 2022 году составил почти 103 трлн тенге. На графике 2 представлена динамика роста рынка электронной коммерции + услуг, оказываемых посредством интернета, начиная с 2015 года.

Алматы — главная e-commerce-житница республики, что, в общем, очевидно. На мегаполис приходится почти 95% от всей выручки электронной коммерции и 89,5% от услуг, предоставляемых посредством интернета.

Большой секрет электронной коммерции Казахстана

До сих пор данные, которые предоставляло Бюро в части электронной коммерции и те, что публиковал Национальный Банк Республики Казахстан применительно к динамике платежных карт с точки зрения количества транзакций и их объема (а здесь уже много лет рост идет на десятки и даже на сотни процентов), коррелировали достаточно слабо. Например, по данным НБРК, рост объема транзакций по итогам 2021 года составил почти 66,4%, в то же время, рост рынка электронной коммерции и рынка услуг, оказываемых посредством интернета, за тот же период составил 21,3%. Сравните это с ростом объема транзакций по платежным картам по итогам 2022 года (+78%) и ростом электронной коммерции за тот же период на 400% — тут уже впору говорить, что платежные карты отстают.

Так в чем секрет? Он простой — в 2022 году Бюро стало учитывать маркетплейсы. Таким образом, ушедший год стал своего рода переломным для статистки ecom — годы «серых» зон, где «тут считаем, а тут нет» закончились, и цифры, которые мы видим, выглядят как самые релевантные за всю историю статистики сегмента. Если это так, то уже в следующем году «бумажные» темпы роста рынка электронной коммерции заметно снизятся, отражая реальную ситуацию на рынке.