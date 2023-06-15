Перечень нотариальных онлайн-услуг расширен

Работа по улучшению качества и удобства получения услуг будет продолжена.

С 11 апреля 2023 года Министерством юстиции совместно с Республиканской нотариальной палатой запущен пилотный проект «Цифровой нотариат», в рамках которого населению предоставлена возможность оформления доверенностей в онлайн-формате. Если ранее на первом этапе проекта в онлайн-формате оформлялось только три вида доверенностей, то сейчас все виды, за исключением связанных с распоряжением имуществом, доступны в электронном виде через eGov Mobile, передает Учет.kz.

В ходе анализа проекта выявлена потребность у населения в расширении перечня оформляемых доверенностей в онлайн-режиме исходя из их жизненных ситуаций. В этой связи ведомство приняло решение о включении в перечень всех видов доверенностей.