Минторговли РК и ведущий поставщик решений для цифровой экономики Китая договорились о сотрудничестве

Стороны намерены взаимодействовать в области развития взаимной торговли между Казахстаном и КНР.

В рамках государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев и генеральный директор Xinjiang Shutu Technology Co., Ltd Мо Шэнцзюнь подписали меморандум о сотрудничестве.

Xinjiang Shutu Technology Co., Ltd является ведущим поставщиком решений и технологий в области искусственного интеллекта, цифровой экономики. Согласно подписанному документу, стороны намерены взаимодействовать в области развития взаимной торговли между Казахстаном и КНР, изучении новых торговых моделей и методов развития рынка. В частности, казахстанскую сторону заинтересовали действующие цифровые разработки компании в области управления сельским хозяйством, товарным балансом продовольственных товаров и другие.

Китайская компания выразила намерение построить в Казахстане центр по производству высокотехнологичных экспортоориентированных товаров, плодоовощной и мясной продукции.