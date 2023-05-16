Блогеров хотят обязать помечать платные посты и платить налоги

Мажилисмен Айдос Сарым в кулуарах пленарного заседания рассказал о новом законопроекте об онлайн-платформах и онлайн-рекламе.

Депутаты обсуждают введение в закон понятия «инфлюенсер». Речь идет о людях, продающих товары, пользуясь своей известностью. Айдос Сарым отметил, что законопроект будет прежде всего касаться онлайн-рекламы, так как сегодня в интернет перетекают огромные потоки финансовых средств, в том числе денег рекламодателей. А правоотношения в этой сфере находятся в тени, либо в серой зоне, передает Zakon.kz.

Депутат подчеркнул, что инфлюенсеры должны платить налоги и помечать свой контент. Люди должны понимать: это реклама, за которую блогер получил деньги. Также в законопроект ввели понятия «недостоверная информация», «неправомерная информация». Штраф за это хотят установить в порядка 2 МРП. Также хотят законодательно ввести понятия «нативная реклама», «таргетированная реклама».

Кроме того, депутаты хотят, чтобы на онлайн-платформах были системы автоматического перевода контента на казахский язык, и чтобы сами онлайн-платформы могли модерировать контент на казахском языке.

Законопроект инициирован депутатами Мажилиса.

Ранее серьезный резонанс в обществе получило предложение депутата Мажилиса Анаса Баккожаева усилить ответственность блогеров за распространяемую ими информацию. Мотивировал он свое предложение тем, что блогеры не проверяют достоверность информации. Тогда он заявил, что блогеры не несут ответственности за свои слова и поступки и в этой связи призвал ужесточить наказание в сфере информации для блогеров, вайнеров и «инфоцыган».