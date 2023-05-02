За несколько лет количество банковских карт в Кыргызстане удвоилось

Больше половины карт относится к национальной платежной системе «Элкарт».

За четыре года количество банковских карт в Кыргызстане увеличилось в два с лишним раза. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка КР. На конец 2018 года общее количество банковских платежных карт составляло 2,4 миллиона штук, а вот по итогам 2022-го — более 5,2 миллиона. За этот же период количество карт национальной платежной системы «Элкарт» выросло с 1,2 миллиона до 3 миллионов, передает Sputnik.

Отмечено, что основная причина роста количества карт в стране — зарплатные проекты. Также все бюджетные организации, сотрудники которых ранее получали оклады на международные карты, были переведены на «Элкарт».