ROG представила свою первую портативную игровую консоль на базе ОС Windows 11

ROG Ally на базе новейшего процессора AMD Ryzen Z1 готовится произвести настоящий фурор среди геймеров.

Republic of Gamers (ROG) объявила о выходе ROG Ally, мощной портативной игровой консоли на базе ОС Windows 11. Благодаря новейшему высокопроизводительному процессору AMD Ryzen Z1 она легко справляется и с инди-играми, и с играми категории AAA. Яркий сенсорный дисплей устройства с высокой частотой обновления позволяет комфортно играть даже на улице.

Аппаратная комплектация консоли включает специально разработанный для этой модели новейший процессор AMD Ryzen Z1 и графику RDNA 3, что обеспечивает уровень производительности, ранее недостижимый для портативных игровых устройств. Новейшая система охлаждения ROG Zero Gravity, в которой используется два вентилятора, радиатор с ультратонкими ребрами и тепловые трубки с высоким коэффициентом трения способствует эффективному отведению тепла даже в самый разгар игровых баталий и при любом положении устройства в пространстве.

Чтобы в полной мере наслаждаться флагманским уровнем производительности в играх, помимо мощных аппаратных компонентов, необходим дисплей с соответствующими характеристиками. ROG Ally оснащена дисплеем с разрешением Full-HD (1080p) и частотой обновления 120 Гц с поддержкой технологии FreeSyncTM Premium, поэтому превосходная плавность и четкость изображения гарантирована даже в самых динамичных играх — без подвисания и разрыва кадров при снижении FPS. Пиковая яркость экрана 500 кд/м2 позволяет комфортно играть в любых условиях. Дисплей поддерживает сенсорный интерфейс, что очень удобно для работы в операционной системе Windows, когда нужно изменить настройки или установить новую игру.

Консоль работает на базе ОС Windows 11, поэтому на ней можно запускать игры из различных библиотек и стриминговых сервисов, предназначенных для этой операционной системы. Неважно, в каком из сервисов выйдет новая игра под ОС Windows — вы сможете пройти ее на ROG Ally. Навигация в ОС Windows может осуществляться как с помощью джойстиков и кнопок на корпусе консоли, так и с помощью сенсорного интерфейса дисплея.

Кроме того, для консоли ROG Ally была создана специальная версия утилиты Armoury Crate SE. В ней реализованы возможности для быстрого переключения режимов производительности, запуска игр, мониторинга производительности в играх, а также поддержка технологии синхронизации подсветки Aura Sync и многое другое. При покупке игровой консоли пользователям также предлагается пробная подписка продолжительностью 90 дней на сервис Xbox Game Pass Ultimate. Она открывает доступ к сотням игр Xbox Game Studios, шедеврам от инди-студий и хитам категории AAA, которые вы сможете запускать на ROG Ally.

Для портативных игровых устройств решающее значение имеют вес и удобство управления. Инженеры и конструкторы тщательно продумали каждую деталь корпуса ROG Ally, чтобы сделать его максимально портативной, легкой и комфортной для игр. Устройство весит всего 608 граммов. А благодаря особой форме корпуса и уникальной рельефной текстуре на задней панели, ROG Ally удобно ложится в ладони и не выскальзывает из рук в любом положении. Рельефные линии на скосах фронтальной панели не только украшают корпус, но и способствует надежному хвату.