МЦРИАП и российский Координационный совет по ЦОДам подписали меморандум

Партнеры намерены содействовать инициированию и продвижению проектов построения ЦОДов и внедрению облачных технологий в Казахстане.

АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям» и Комитет телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании. В документе определены основные направления сотрудничества в области развития информационной инфраструктуры, центров обработки данных, облачных технологий и точек обмена интернет-трафиком (пиринговых центров).

В частности, партнеры намерены содействовать инициированию и продвижению проектов построения ЦОДов и внедрению облачных технологий; распространению лучших практик поддержки предпринимательства в целевых областях, а также разработке системы прогнозирования потребностей в услугах хранения и обработки данных бизнеса, государства и граждан на территории Республики Казахстан.

АНО КС ЦОД и Минцифры Казахстана рассчитывают совместными усилиями улучшить взаимодействие между операторами связи и интернет-провайдерами, в том числе по развитию точек обмена интернет-трафиком. Также намечены продвижение инициатив по улучшению предпринимательского климата и содействие преодолению административных барьеров в развитии субъектов предпринимательства в сфере строительства ЦОДов и предоставления облачных сервисов.

Для реализации целей подписанного меморандума стороны планируют, в частности, создавать совместные экспертные группы, организовывать и проводить совместные практические, тематические конференции, семинары и другие мероприятия. Предполагается привлекать к сотрудничеству партнеров и учредителей АНО КС ЦОД.

«Развитие отрасли центров обработки данных — важное условие для полномасштабной цифровизации экономики Республики Казахстан и реализации соответствующих государственных программ. Сотрудничество с АНО КС ЦОД будет способствовать формированию профессионального сообщества через обучение, обмен опытом, выработку регуляторных правил и мер поддержки развития отрасли. Это важный этап органического развития рынка, который не только обеспечит количественный и качественный рост индустрии ЦОДов, но и позволит превратить Казахстан в ключевой цифровой хаб Центральной Азии и Евразии в целом», — подчеркнул Ержан Мейрамов, председатель Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

«АНО КС ЦОД, консолидирующая основных игроков российского рынка ЦОДов и облачных технологий, накопила большой опыт в деле организации профессионального обучения, площадок для обмена опытом и лучшими практиками, а также информационно-аналитического обеспечения отрасли, развития нормативной правовой базы, в том числе классификации ЦОДов. Уверен, что этот опыт будет полезен нашим казахстанским коллегам и послужит развитию цифровой инфраструктуры обеих стран», — добавил Дмитрий Бедердинов, генеральный директор АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям».