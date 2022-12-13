Берик Битабаров стал главным директором по операционной эффективности АО «Казахтелеком»

Он будет курировать в компании вопросы проектного управления.

Решением совета директоров главный директор по персоналу Берик Битабаров назначен главным директором по операционной эффективности. На новой позиции он помимо профильного EX-направления, будет курировать в компании вопросы проектного управления, реализации проектов бюджета капитальных вложений, качественного обслуживания абонентов в соответствии с их ожиданиями, достижения безопасных условий труда, недопущения производственного травматизма.

«Компания, инициируя в менеджменте новое направление, заявляет о своих приоритетах работы на перспективу, расставляет акценты и форсирует трансформацию с учетом внешних изменений и требований телеком-рынка», — отметил главный директор по операционной эффективности АО «Казахтелеком» Берик Битабаров.

Берик Битабаров обладает 20-летним международным опытом работы в крупных компаниях Казахстана, России, Великобритании и США телекоммуникационного и нефтегазового направлений, а также опытом, который позволит добиться новых результатов в вопросах операционной эффективности АО «Казахтелеком».