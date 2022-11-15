900 тыс. госуслуг социально-трудовой сферы оказано в проактивном формате

По сравнению с прошлым годом количество получателей, воспользовавшихся проактивным способом, выросло в два раза.

По данным на 1 ноября 2022 года казахстанцам было оказано 898 тыс. различных государственных услуг социально-трудовой сферы в проактивном формате. Сегодня в проактивном формате оказывается 22 государственные услуги социально-трудовой сферы.

Наиболее популярными среди получателей стали такие услуги, как:

— регистрация безработных (309 тыс.);

— назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком (174,6 тыс.);

— назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года (145,9 тыс.);

— выплата разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений (госгарантия) (98,6,6 тыс.);

— установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты (43,9 тыс.).

Проактивный формат предоставления услуги предполагает, что для ее получения человеку не нужно никуда обращаться. При возникновении той или иной жизненной ситуации гражданин через SMS-сообщение получает уведомление о возможности получения услуги. Ответив на него положительно, человек станет получателем услуги, а все необходимые процедуры будут проведены автоматически.

«К примеру, сейчас женщине при оформлении пособия многодетной матери не нужно обращаться в ЦОН. После рождения четвертого ребенка придет SMS-сообщение, ответив на которое положительно, она дает согласие на оформление пособия для многодетных матерей. Далее информационная система формирует заявление на назначение пособия. Главное — нужно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан, чтобы система знала куда отправлять сообщение. На сегодня уже более 28 тыс. граждан оформили соцпособие для многодетных матерей в проактивном формате», — рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

Кроме того, проводится работа по трансформации и упрощению ряда других услуг. Например, ранее гражданам, потерявшим здоровье, для установления инвалидности, а также получения пособий и технических средств реабилитации приходилось обращаться в четыре различные инстанции (в поликлинику, отдел медико-социальной экспертизы, ЦОН и акимат). Теперь же заявитель обращается только в поликлинику по месту жительства, а остальные процессы за счет интеграции информационных систем проходят без его участия. Уже более 44 тыс. гражданам инвалидность установлена проактивно.

После установления инвалидности заявителю для получения технических средств и услуг реабилитации необходимо лишь ответить на SMS-сообщение. Информация о положенных ему в соответствии с индивидуальной программой реабилитации мерах будет автоматически направлена на Портал социальных услуг. На сегодня уже более 50 тыс. граждан оформили технические средства и социальные услуги проактивно.

«Кроме того, в октябре текущего года была запущена проактивная государственная услуга по назначению единовременной выплаты на погребение. Родственникам, хоронившим умершего, который получал пенсию или пособие, при подтверждении в информационной системе родственных отношений с умершим придет SMS-сообщение на проактивное получение услуги по единовременной выплате на погребение», — проинформировал Ербол Оспанов.