Назначен председатель Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК

Ранее Дархан Ахмед-Заки возглавлял Astana IT University.

Ахмед-Заки Дархан Жумаканович стал председателем Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК. Приказ подписал Саясат Нурбек. Ранее занимавший этот пост Тойбаев Адлет Жунисович освобожден от должности.

Дархан Ахмед-Заки родился в 1981 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, Казахский государственный технический университет имени Сатпаева. Трудовую деятельность начал в 2002 году преподавателем физики и математики в Республиканском медицинском колледже в Алматы. В 2003 году работал инженером-программистом Центра технологических исследований ЗАО «КазахОйл» в Жанаозене.

С 2004–2012 годы был ассистентом, преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, заместителем декана по учебно-воспитательной работе, заведующим кафедрой Информатики механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби. 2012–2013 годы — декан механико-математического факультета КазНУ им. аль-Фараби. 2013–2016 годы — проректор по учебной работе КазНУ им. аль-Фараби. 2016–2017 годы — директор Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки РК. 2017–2020 годы — президент Университета международного бизнеса. С августа 2020 года и по настоящее время занимал должность ректора Astana IT University.