В них свыше 55 тыс. учеников.

41 IT- школа открылась в Казахстане за последние три года. И с начала этого года в них обучается больше 55 тысяч человек — это на три тысячи больше, чем в 2021 году. IT- школы оснащены современным оборудованием и кабинетами робототехники. Также для учащихся разработаны специальные образовательные программы, которые направлены на развитие цифровых знаний и навыков.

«Министерство просвещения уделяет большое внимание цифровизации в сфере образования. Наши школы пользуются электронными сервисами, проводят онлайн-олимпиады и конкурсы, осуществляется прием документов в школу в электронном формате. Три недели ранее у нас проходил съезд стран-участниц СНГ, где коллеги из других стран отметили прогрессивность внедрения нами цифровизации в образовательный процесс. Разумеется, мы должны поддерживать обучение детей цифровизации. Для этого мы и инициируем повсеместное открытие IT-школ. Спецификой IT-школ является специализация в области IT, ранняя профилизация, углубленное изучение робототехники и программирования, 3D-моделирования. С каждым годом количество IT-школ будет увеличиваться», — рассказала председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Республики Казахстан Гульмира Каримова.

Сегодня дети из IT-школ активно участвуют в республиканских и международных олимпиадах, конкурсах научных проектов по общеобразовательным предметам и робототехнике. В этом году наши школьники завоевали две серебряные и две бронзовые медали на Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая прошла в Индонезии. Казахстан на престижной олимпиаде представляли четыре школьника. Они заняли призовые места, соревнуясь с более 350 участниками из 90 стран мира.