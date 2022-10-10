Электронные договоры аренды хотят внедрить в Казахстане

Внедрение подобной практики позволит закрепить права арендаторов и исключить самоуправство со стороны владельцев недвижимости.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК предложили вывести сектор арендного жилья из тени путем внедрения электронных договоров. Внимание на проблемы сектора аренды жилой недвижимости в министерстве обратили в связи с последними событиями. Наплыв приезжих россиян в города Казахстана в считаные дни взвинтил цены на жилье. При этом некоторые казахстанцы стали сообщать о том, что их выселяют из квартир ради более выгодных арендаторов, передает Liter.kz.

Таким образом, вывод сектора аренды жилой недвижимости из тени и установление здесь простых и четких правил взаимодействия сторон становится актуальным вопросом.

«Мы хотим проработать, чтобы на определенных порталах, в том числе и на Еgov.kz, был стандартный договор, который можно в два клика заключить между арендодателем и арендатором», — заявил глава МЦРИАП Багдат Мусин.

Внедрение подобной практики позволит закрепить права арендаторов и исключить самоуправство со стороны владельцев недвижимости.

Ранее проблему уже прокомментировали в Минюсте. Глава министерства Канат Мусин заявил, что арендаторы должны бороться за свои права и даже в случае устного заключения сделки у них есть шансы отстоять свою позицию в суде.