Информбезопасность в ОДКБ обсудили в Москве

Казахстанская делегация приняла участие в военно-научной конференции по вопросам информационной безопасности в Москве.

Мероприятие под названием «Обеспечение информационной безопасности в военной сфере» прошло на базе Объединенного штаба ОДКБ. Проведение военно-научной конференции регламентировано Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год. В мероприятии приняли участие специалисты в сфере обеспечения информационной безопасности оборонных ведомств государств — членов ОДКБ, базовых учебно-методических организаций, представители Секретариата и Объединенного штаба.

Казахстанскую делегацию возглавил начальник Департамента защиты государственных секретов полковник Ильнур Бисембаев. В ходе своего выступления он подчеркнул, что необходимо на постоянной основе проводить совместные мероприятия практической и технической направленности в форме семинаров, технологических тренировок, учений, лабораторных работ с участием государств-членов ОДКБ. Кроме того, целесообразно наладить постоянный обмен информацией о наиболее актуальных угрозах информационной безопасности и мерах противодействия им.

На пленарном заседании участники конференции также рассмотрели вопросы, касающиеся угроз информационной безопасности. Состоялся обмен мнениями об опыте обеспечения сохранности и защиты информации в национальных вооруженных силах и совершенствовании работы в данном направлении в государствах — членах ОДКБ. По результатам конференции участники отметили высокую актуальность обеспечения информационной безопасности в военной сфере и выработали предложения по совершенствованию взаимодействия.