Глава Зерде назвал основные причины сбоя в работе eGov и ЦОНов

По его мнению, произошедшая авария была неизбежна, так же как неизбежны и будущие.

Износ оборудования, высокие перегрузки и недостаток финансирования послужили причиной недавнего масштабного сбоя в работе электронного правительства и центров обслуживания населения, сообщил председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» Арман Абдрасилов. По его мнению, произошедшая авария была неизбежна, так же как неизбежны и будущие, пока не будет модернизирована инфраструктура. Причины сбоя в работе электронного правительства обсуждались на заседании совета директоров АО «Национальные информационные технологии», входящего ранее в структуру «Зерде», передает Sputnik.

«Согласно докладу руководителя блока облачной инфраструктуры, проблема с инфраструктурой — давняя проблема eGov, связанная с критическим износом и нехваткой финансирования», — отметил Арман Абдрасилов. По его словам, о наличии проблем неоднократно информировали регулятора, однако никаких решений не было принято.

Совет директоров по итогам совещания принял следующие меры: объявлены выговоры председателю правления и зампредседателю АО «НИТ» по блоку инфраструктуры, замечание зампредседателю, ответственному за сопровождение государственных баз данных и инвестпроектов. Зампредседателя по блоку e-Gov освобожден от должности.

Арман Абдрасилов также добавил, что аварию из-за сбоя в работе системы хранения данных в ночь со 2 на 3 августа удалось ликвидировать за 32 часа.

Напомним — 5 августа правительство приняло постановление о ликвидации «Зерде». Ранее Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на неудовлетворительную работу холдинга, после чего министр цифрового развития Багдат Мусин предложил ликвидировать холдинг. В министерстве отметили его убыточность, зависимость от бюджета и финансового состояния АО «НИТ», непропорциональное распределение средств на содержание управляющего холдинга и дочерних организаций. АО «НИТ», отвечающее за инфраструктуру eGov, будет передано в МЦРИАП.