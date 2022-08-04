Работа eGov полностью восстановлена

Все компоненты электронного правительства, включая мобильное приложение eGov mobile и сервисы в ЦОНах, вновь доступны казахстанцам.

АО «Национальные информационные технологии» сообщило о полном восстановлении работоспособности компонентов электронного правительства, в том числе портала eGov, портала Открытого правительства, мобильного приложения eGov mobile и основных государственных баз данных (ГБД ФЛ, ЮЛ и др.) Также доступно оказание услуг в ЦОНах, спецЦОНах и госуслуг в банках второго уровня.

«Сотрудниками АО НИТ проведены все необходимые работы по восстановлению полной работоспособности компонентов электронного правительства и государственных баз данных. На данный момент все работает в штатном режиме. В связи со сбоем ожидается большой наплыв пользователей в ближайшие несколько дней. Просим отнестись с пониманием к данной ситуации», — отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Напомним — ранее вследствие сбоя на инфраструктуре серверного центра государственных органов наблюдалась недоступность отдельных государственных баз данных и компонентов электронного правительства. Также не работали ЦОНы, спецЦОНы и госуслуги в банках второго уровня.

«Проводится анализ произошедшего. Любые сбои в информационных системах электронного правительства фиксируются как инцидент информационной безопасности. По итогам всестороннего анализа будут предприняты меры для недопущения подобных ситуаций в будущем», — заявили в АО НИТ.