Отследить действия хакеров и мошенников можно будет через eGov mobile

В личный кабинет пользователя будет приходить сообщение при обнаружении фактов незаконного сбора и утечки его личных данных на сайтах.

Ежегодно в Казахстане более тысячи информационных систем, в том числе госорганов, подвергаются хакерским атакам. Теперь отследить, какие данные находятся в руках хакеров и мошенников, можно будет с помощью мобильного приложения eGov Mobile. Комитет информационной безопасности МЦРИАП РК, ОЮЛ «Центр анализа и расследования кибер атак», Холдинг «Зерде» и АО «Национальные информационные технологии» прорабатывают инициативу для уведомления граждан о том, какие данные находятся в руках хакеров и мошенников.

В личный кабинет пользователя в eGov mobile будет приходить сообщение при обнаружении фактов незаконного сбора и утечки его личных данных на сайтах. Запуск планируется на конец 2022 года.

«Не все казахстанцы понимают, как хакерские группы, мошенники или конкуренты могут использовать личные данные недобросовестно. Наша цель — информировать и предупреждать пользователей об утечке их паролей и данных через приложение eGov mobile, чтобы максимально обезопасить пользователей от возможных негативных последствий и совместными усилиями решить поставленную задачу», — подчеркнул председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Отметим, в 2021 году АО «НИТ» подключилось к национальной программе обеспечения безопасности сервисов и приложений — Bug Bounty. По итогам пилотирования независимыми исследователями по кибербезопасности Bug Bounty из более чем 10 стран было обнаружено 56 уязвимостей портала электронного правительства.