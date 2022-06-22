Недвижимость теперь можно зарегистрировать без ЭЦП

Госкорпорация «Правительство для граждан» разместила операторов ЦОН в офисах компаний-застройщиков BI Group и G-Park.

Этот проект пока внедрили в трех городах: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Клиент, у которого нет электронной цифровой подписи или доступа в интернет, сможет на месте в режиме офлайн оформить сделку с недвижимостью. Нововведение позволит человеку сэкономить не только время, но и деньги.

Отмечается, что стоимость услуги через ЦОН составляет 7 100 тенге, в то время как у нотариусов — в шесть раз дороже. До конца 2022 года проект планируется масштабировать, расширив списки компаний-застройщиков.

Напомним, что неделей ранее Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Отбасы банк» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») запустила проект по оформлению договора залога аренды жилья онлайн с помощью технологии Blockchain. Если раньше клиентам приходилось собирать список документов, обращаться в акимат и ждать 15 рабочих дней, то с новой услугой весь процесс занимает около двух часов.

Госкорпорация «Правительство для граждан» является Единым провайдером по оказанию государственных услуг. Она оказывает 95,9% всех госуслуг по четырем основным направлениям — обслуживание населения, социальное обеспечение, земельный кадастр, недвижимость.