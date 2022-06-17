Казахстанцы могут оформить договор аренды жилья онлайн

Процедура займет порядка двух часов.

Госкорпорация «Правительство для граждан» совместно с АО «Отбасы банк» (дочерняя организация холдинга «Байтерек») запустила проект по оформлению договора залога аренды жилья онлайн с помощью технологии Blockchain.

Сейчас на платформе Otbasybank.kz казахстанцы могут дистанционно подать заявку на субсидирование аренды и получить 50% компенсации за оплату арендного жилья. Претендовать на такую помощь государства могут граждане, которые стоят в очереди на жилье по четырем категориям:

— инвалиды I и II групп;

— семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями;

— дети, оставшиеся без попечения родителей;

— многодетные семьи.

«Благодаря нашему совместному проекту казахстанцы смогут получить субсидирование и оформить арендное жилье онлайн. В рамках поручения Главы государства о дебюрократизации мы оптимизировали процесс. Клиентам больше не нужно собирать документы (заявление, договор, квитанция об оплате) и обращаться с перечнем документов в акимат, затем ждать одобрения 15 рабочих дней. Сейчас весь процесс оцифрован и займет всего около двух часов благодаря внедренной технологии Blockchain», — сказал председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин.

Заявки на субсидирование принимаются с помощью ЭЦП на портале Otbasybank.kz. Там участник программы субсидирования и члены его семьи удаленно подписывают необходимые документы, затем система обрабатывает данные, самостоятельно запрашивает необходимые справки из государственных баз о подтверждении статуса и в итоге претендент получает одобрение на субсидию или мотивированный отказ.

«На сегодня мы можем подвести промежуточные итоги программы субсидирования. Платформой уже воспользовалось 21 500 казахстанцев, из них 5 400 человек получили одобрение, еще по 1 800 пользователям мы проверяем данные. Уже в ближайшее время, когда поступят средства из республиканского бюджета и бюджетов местных акиматов, участники программы смогут зарегистрировать договор аренды онлайн и получить на свои счета 50% от стоимости аренды этого жилья», — пояснила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Арендодатель также с помощью ЭЦП авторизуется на сайте Otbasybank.kz, в закладке «Субсидирование аренды» подтверждает свои данные, затем он подписывает заявление на сбор и обработку персональных данных, указывает кадастровый номер квартиры и счет для зачисления средств. После этого система формирует договор аренды и график платежей. Договор подписывается сторонами с помощью ЭЦП. Этот процесс удалось ускорить благодаря технологии Blockchain. Затем претендент на субсидирование оплачивает госпошлину за регистрацию договора аренды в размере 4 810 тенге. После этого в личном кабинете претендента на субсидирование появляется действующий договор аренды с графиком платежей по ним.