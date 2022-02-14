Media Hub: перспективы стриминга в Казахстане и новые MateBook D14/D15

У нашей страны есть хорошие перспективы в быстрорастущей индустрии игрового стриминга.

11 февраля в онлайн-формате прошла презентация обновленной серии ноутбуков Huawei MateBook D14/D15 и образовательный мастер-класс для журналистов и блогеров, организованный компанией Huawei, с целью развития IT-журналистики и блоггинга в Казахстане. Темой очередного мероприятия Huawei Media Hub стала «Индустрия игрового стриминга в Казахстане», о которой рассказал один из ведущих казахстанских стримеров Алдияр Джекешов. Его канал в Youtube на сегодняшний день насчитывает более 58 тысяч подписчиков, а на платформе Twitch за его трансляциями следят более 10 тысяч человек.

Тема игрового стриминга была затронута не случайно. С начала введения карантинных мер (март 2020 г.) мировой сектор стриминга вырос на 45%. В частности, в середине марта 2020 года количество зрителей YouTube Gaming выросло на 15%, Twitch – на 10%. Вынужденное нахождение дома и удаленный режим работы и учебы стал причиной того, что все больше людей стали рассматривать live-стримы как способ заработка. К тому же, в период изоляции для некоторых блогеров именно трансляции стали основным источником дохода.

По данным Research and Marketers, в 2016 году рынок трансляций оценивался в $30,29 млрд, а по итогам 2021 его стоимость может составить $70,05 млрд. Стремительную динамику роста индустрии подтверждают и данные исследования QIWI: на начало 2020 года объем рынка игрового стриминга в России и странах СНГ составил не менее 354 млн долларов с потенциалом роста в 20% ежегодно в ближайшие три года.

Алдияр Джекешов считает, что у Казахстана есть хорошие перспективы в быстрорастущей индустрии игрового стриминга: «Мы можем перенимать опыт западных стран и стран СНГ и делать по-своему, уникально. Тем более, в техническом плане, для стримов у нас есть все необходимое. Дело стоит только за производством большого количества контента».

В своем выступлении он отметил, что индустрия игрового стриминга в Казахстане развивается, появляются различные форматы и тренды, которые захватывают внимание зрителей. Бизнесу и частным предпринимателям, чтобы быть в тренде, стоит обратить внимание на live-стриминг и изучить способы маркетинговых интеграций своих продуктов у стримеров, подобных Алдияру. На примере его опыта Live-трансляции показали себя как один из самых эффективных коммуникационных инструментов в рамках локдауна.

По словам спикера, стримером может стать практически каждый владелец ноутбука или персонального компьютера, но современные игры и онлайн-аудитория требуют высокой производительности от устройств, с которых ведется трансляция в Youtube или Twitch. Поэтому блогеры, желающие сделать стриминг своим ремеслом, со временем или на первых же этапах онлайн-карьеры задумываются о покупке игровых ноутбуков и игровых станций, стоимость которых может превышать миллион тенге.

В то же время, смотреть трансляцию пользователи могут с любого устройства: смартфона, планшета, телевизора, но чаще - с ноутбука. В рамках прошедшего мероприятия компания Huawei представила обновленную серию ноутбуков Matebook D14 и Matebook D15, отличительной характеристикой которых являются выдающаяся автономность при компактных размерах, а также высочайшее качество изображения.

В ноутбуках установлены экраны с IPS-матрицей, Full HD разрешением и соотношением сторон 16:9. Кроме того, экраны ноутбуков имеют сертификаты защиты от синего цвета и мерцания от компании TÜV Rheinland, обеспечивая защиту глаз от усталости и напряжения, а матовое покрытие дополнительно обезопасит пользователя от бликов. В MateBook D15 установлен аккумулятор емкостью 42 Вт/ч, который обеспечивает до 7,5 часов воспроизведения видео или работы с офисными приложениями. В MateBook D/14 используется аккумулятор на 56 Вт/ч, обеспечивающий до 13,2 часов воспроизведения видео, сохраненного на ноутбуке.

Корпус новинок выполнен из прочного и легкого алюминиевого сплава, а крышка открывается одной рукой. Вся линейка использует зарядку с разъемом Type C, что дает удобство взаимозаменяемости зарядных устройств, возможность использовать для быстрой зарядки смартфона, а кабель— для передачи данных.

Сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания ноутбуков, позволяет разблокировать систему, не теряя времени на ввод пароля. Скрытая в корпусе веб-камера исключает возможность несанкционированного использования, надежно защищая приватность пользователя. Дополняет картину стереосистема с объемным звучанием.

Huawei MateBook D14 и MateBook D15 построены на процессоре Intel Core i5 10 поколения и обеспечивают быстрый отклик с высокой производительностью, в том числе - в многозадачных режимах. Новинки оснащаются 16 Гб двухканальной оперативной памяти DDR4 и твердотельными накопителями емкостью 512 Гб с интерфейсом PCIe, что гарантирует высокие скорости доступа к данным и быструю работу операционной системы.

Все перечисленное позволяет считать эти устройства идеальными инструментами для работы, отдыха и просмотра игровых стримов.