«Казахтелеком» поддержит предпринимателей в период режима ЧП

Оператор анонсировал новый пакет мер для пользователей IT-услуг на базе центров обработки данных.

АО «Казахтелеком» продолжает внедрять меры поддержки для своих клиентов во время режима чрезвычайного положения. Ранее было объявлено о 50% скидке всем клиентам розничного сегмента за январь. Теперь же оператор анонсировал перерасчет абонентской платы за январь текущего года для пользователей услуг Дивизиона информационных технологий «Казахтелекома».

Перерасчет получат порядка 1100 клиентов Дивизиона информационных технологий. Это физические лица, индивидуальные предприниматели и товарищества с ограниченной ответственностью, которые пользуются различными IT-услугами на базе центров обработки данных по всей стране. Перерасчет будет предоставлен на весь период действия чрезвычайного положения — скорректированные счета клиенты получат уже в феврале текущего года.

«Наши системы имеют резервирование, и в случае выхода из строя одного из центров обработки данных, происходит автоматическое переподключение на резервные ЦОД, расположенные в Нур-Султане, Алматы и Павлодаре. В период действия чрезвычайного положения мы усилили охрану объектов ЦОД, соблюдались все технические регламенты. С начала действия ЧП по настоящее время наши ЦОД и системы работают в штатном режиме. Несмотря на это, мы решили все же не оставаться в стороне и поддержать предпринимателей в такое непростое для них время. В поддержку МСБ Дивизион IT не будет тарифицировать своих клиентов и предоставит им перерасчет за оказанные услуги», — заявил главный директор по ИТ — генеральный директор Дивизиона информационных технологий АО «Казахтелеком» Марат Абдилдабеков.

Отметим — «Казахтелеком» обладает самой крупной сетью из 25 дата-центров по всей стране и предлагает для бизнеса порядка 50 различных сервисов, от аренды серверов до IT-аутсорсинга. Дата-центры телеком-оператора, занимающего львиную долю рынка хранения и обработки данных, выбирают госкомпании, крупный отечественный и иностранный бизнес. В ЦОД АО «Казахтелеком» расположена также инфраструктура таких гигантов, как Google, Facebook, Akamai, Youtube, Megogo, Wargaming и т. д.

«Введенный в 2020 году по причине распространения коронавирусной инфекции в стране режим самоизоляции и резко ускорившийся переход на дистанционные модели взаимодействия и работы, а также внедрение целого спектра технологий, позволяющих работать государственным секторам и компаниям в новых условиях, показали важность наличия качественной и надежной инфраструктуры, в том числе и в области хранения и обработки больших объемов данных», — отметил Марат Абдилдабеков.

С момента введения в Казахстане режима ЧП команда Дивизиона информационных технологий «Казахтелеком» предприняла все необходимые меры, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу всех информационных систем компании. Телеком-оператор намерен и далее инвестировать в развитие своей сети ЦОД. В частности, в прошлом году был запущен еще один центр обработки данных на 100 стойко-мест в г. Косшы Акмолинской области. Также завершено строительство модульного ЦОД в Алматы. Кроме того, в 2022–2023 годах «Казахтелеком» планирует реализовать еще один масштабный проект — модернизировать бункерный центр обработки данных в Акколе с увеличением мощности ЦОД на 106 стоек.

В компании отмечают, что со стабилизацией ситуации в стране и возвращением казахстанцев к привычной жизни «Казахтелеком» намерен и дальше продолжать работу по поддержке клиентов и государства. Все инициативы оператора направлены на предоставление своевременного и качественного сервиса и услуг, а также защиту интересов клиентов.