QazCloud запустил инновационный дата-центр

Он даст импульс к развитию информационных систем для всех компаний группы «Самрук-Казына».

Казахстанский инфраструктурный провайдер ТОО «QazCloud» ввел в эксплуатацию собственный центр обработки данных. Он обеспечит эффективную работу всех информационных систем ГК «Самрук-Казына», а также позволит дочерней компании Фонда, АО «Казахтелеком», значительно расширить объем обслуживания своих клиентов.

Технологические особенности нового центра обработки данных значительно уменьшают возможности непредвиденных сбоев в инфраструктуре дата-центра. Это не только повысит качество обслуживания, но обезопасит информационные системы ГК. Примечательно, что в случае проведения плановых технических работ или профилактического обслуживания, в ЦОД необязательно производить полное отключение систем. То есть, компании и госорганы, размещающиеся в нем, смогут работать со своими данными даже в тот момент, когда часть оборудования дата-центра будет отключена.

В церемонии открытия нового ЦОД приняли участие Алмасадам Саткалиев, глава «Самрук-Казына», и Куанышбек Есекеев, председатель правления АО «Казахтелеком».

«Это большой инфраструктурный проект и технологическое достижение, которое дает обширные возможности для размещения серверов и больших данных государственных органов, крупных компаний и предоставления облачных услуг. Мы продолжим инвестиции в дальнейшее развитие дата-центров через нашу совместную с фондом „Самрук-Казына“ компанию QazCloud. Рынок хранения и обработки данных стремительно растет, и потребность в дата-центрах будет увеличиваться. Мы как компания будем стараться закрывать эту потребность», — сказал на церемонии открытия Куанышбек Есекеев.

Новый дата-центр расположен в городе Косшы Акмолинской области (в 20 километрах от Нур-Султана). Его общая площадь составляет 259 квадратных метров, в машинном зале расположено 100 стоек. Модульный дата-центр спроектирован в соответствии с требованиями сертификата надежности центров обработки данных уровня Tier II. Помимо прочего он дает гарантию бесперебойной работы всех систем обслуживания, позволяющих обеспечить работоспособность ЦОДа на уровне 99,749%.

«Благодаря данному дата-центру мы впервые в Казахстане сможем создать метрокластеры — это когда вы делаете активный резерв в двух дата-центрах. И при сбое в одном из них вся информация автоматически и мгновенно доступна на другом резерве — это исключает риск потери данных. Благодаря этому новшеству в наш дата-центр уже пришли несколько клиентов. Д о конца года мы планируем набрать или перевести из других ЦОДов около 50 клиентов», — отметил Касым Есергепов.

Для обеспечения бесперебойного питания в новом ЦОД установлено уникальное для Казахстана решение на базе динамических источников бесперебойного питания в связке с дизельной генераторной установкой по схеме (N+1). Безопасность ЦОД обеспечена вооруженной охраной, многоуровневой системой противодействия несанкционированного проникновения по всему периметру территории, системой контроля и управления доступом по Face ID и видеонаблюдением. Также умышленному проникновению транспорта препятствует механический и гео-барьер. В новом дата-центре клиенты QazCloud смогут получать облачные и сервисные услуги, услуги резервного и «горячего» копирования. А контрагенты и клиенты ГК «Самрук-Казына» получают гарантию оперативного и бесперебойного обслуживания, поскольку временные затраты бизнес-процессов этих структур, переведенных в цифру благодаря новому дата-центру, значительно сократятся.

Отметим, что QazCloud планомерно развивает облачную инфраструктуру и сервисы в Казахстане. Совсем недавно компания вывела на наш рынок облачную платформу Mail.ru Group. Как ранее подчеркивал Касым Есергепов, казахстанский рынок смещается в сторону облачных сервисов, и в ближайшем будущем мы увидим значительный рост этого сегмента.