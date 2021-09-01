QazCloud вывела на рынок РК облачную платформу Mail.ru Group

MCS станет первой адаптированной под требования законодательства Республики Казахстан платформой.

Казахстанский инфраструктурный оператор QazCloud и российская компания «Mail.ru Цифровые Технологии» подписали меморандум о намерениях, который позволит казахстанскому бизнесу получить доступ к облачным сервисам платформы «Mail.ru Cloud Solutions». Среди них — инфраструктурные сервисы (IaaS), платформы для ускорения разработки цифровых решений, инструменты для работы с большими данными и технологиями машинного обучения. В пример можно привести кластеры Kubernetes, облачные базы данных (DBaaS), аналитические сервисы для Big Data.

«Сегодня мы наблюдаем растущий спрос на облачные сервисы, позволяющие быстро и без больших инвестиций создавать не только инфраструктуру, но и получать платформу с сервисами для ускоренного развития цифровых проектов. Сотрудничество зрелых облачных провайдеров с широким набором сервисов и возможностью хранить данные на территории страны будет стимулировать рост и качественное развитие нашего рынка», — отметил Касым Есергепов, генеральный директор QazCloud.

«Доверие такого партнера говорит о хороших перспективах и востребованности цифровых сервисов для государства и бизнеса на рынке Республики Казахстан», — добавил Владимир Габриелян, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group.

Благодаря сотрудничеству двух компаний у казахстанского бизнеса появится возможность ускорить цифровое преобразование и получить доступ к современным облачным сервисам. Кроме того, использование облачных платформ в России и Казахстане позволяет бизнесу меньше тратить на обслуживание инфраструктуры и быстрее выводить свои проекты на рынок.

Облачные сервисы Mail.ru Cloud Solutions будут размещаться в ЦОДах QazCloud. Таким образом платформа MCS выполнит требования местного законодательства, а казахстанские заказчики смогут совершенно легально использовать ее сервисы. Оплата будет производиться в тенге, а счета — формироваться по модели Pay-as-you-go, т. е., только за те мощности и инструменты, которые были использованы заказчиком.