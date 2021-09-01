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QazCloud вывела на рынок РК облачную платформу Mail.ru Group

MCS станет первой адаптированной под требования законодательства Республики Казахстан платформой.

1 сентября 2021 16:16, Profit.kz
Рубрики: Бизнес

Казахстанский инфраструктурный оператор QazCloud и российская компания «Mail.ru Цифровые Технологии» подписали меморандум о намерениях, который позволит казахстанскому бизнесу получить доступ к облачным сервисам платформы «Mail.ru Cloud Solutions». Среди них — инфраструктурные сервисы (IaaS), платформы для ускорения разработки цифровых решений, инструменты для работы с большими данными и технологиями машинного обучения. В пример можно привести кластеры Kubernetes, облачные базы данных (DBaaS), аналитические сервисы для Big Data.

QazCloud вывела на рынок РК облачную платформу Mail.ru Group

«Сегодня мы наблюдаем растущий спрос на облачные сервисы, позволяющие быстро и без больших инвестиций создавать не только инфраструктуру, но и получать платформу с сервисами для ускоренного развития цифровых проектов. Сотрудничество зрелых облачных провайдеров с широким набором сервисов и возможностью хранить данные на территории страны будет стимулировать рост и качественное развитие нашего рынка», — отметил Касым Есергепов, генеральный директор QazCloud.

«Доверие такого партнера говорит о хороших перспективах и востребованности цифровых сервисов для государства и бизнеса на рынке Республики Казахстан», — добавил Владимир Габриелян, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group.

Благодаря сотрудничеству двух компаний у казахстанского бизнеса появится возможность ускорить цифровое преобразование и получить доступ к современным облачным сервисам. Кроме того, использование облачных платформ в России и Казахстане позволяет бизнесу меньше тратить на обслуживание инфраструктуры и быстрее выводить свои проекты на рынок.

QazCloud вывела на рынок РК облачную платформу Mail.ru Group

Облачные сервисы Mail.ru Cloud Solutions будут размещаться в ЦОДах QazCloud. Таким образом платформа MCS выполнит требования местного законодательства, а казахстанские заказчики смогут совершенно легально использовать ее сервисы. Оплата будет производиться в тенге, а счета — формироваться по модели Pay-as-you-go, т. е., только за те мощности и инструменты, которые были использованы заказчиком.

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