Касым Есергепов, QazCloud: «облачные» деньги должны оставаться в стране

Генеральный директор QazCloud в интервью Profit.kz об облачном рынке Казахстана, о том, почему компания выводит на рынок cloud-сервисы, и о том, почему не слышен голос профессионалов в дискуссии вокруг миграции Egov.kz на платформу Сбербанка.

— Касым, давайте начнем с краткого представления вашей компании.

— Компания родилась в 2017 году. Идею создания Фонд «Самрук Казына» почерпнул из исследования McKinsey, в котором был представлен опыт различных стран в части развития облачных сервисов, инфраструктуры, а также работы с госхолдингами. Наиболее интересной была мысль о консолидации ИТ-сервисов. То, что позже в нашей стране стало «сервисной моделью информатизации». Идея прекрасная во всех отношениях — компании не тратят средства на развитие собственной инфраструктуры, создавая «зоопарки», а ИТ-бизнес создает мощности для развертывания сервисов в локальных облаках.

Как понятно из контекста, «облако» для нас — ключевой элемент.

Среди наших инвесторов и «Самрук-Казына», и «Казахтелеком». И это идеальное сочетание: заказчик — большой многопрофильный холдинг с очень высоким уровнем ИТ, и телеком-оператор, у которого имеется самая разветвленная канальная инфраструктура, широкая сеть ЦОДов и т. д. Соответственно, у нас изначально есть возможность «дотянуться» до всех предприятий холдинга — рудников, скважин, отделений. Фактически, мы — в шаговой доступности от потребителя наших услуг. И, соответственно, очень быстро можем реагировать на спрос.

На сегодняшний день мы почти полностью аллоцировали инфраструктурную часть ИТ для всех портфельных компаний «Самрук-Казына».

— А можно об эффектах на языке цифр?

— Компании сразу почувствовали экономию. Ранее затраты всего холдинга на ИТ доходили до $500 млн. Огромная цифра. Сейчас они составляют всего несколько миллиардов тенге. И, разумеется, компании холдинга стали больше концентрироваться на бизнесе, а не на несвойственных задачах вроде ИТ-компетенций.

А вот мы, напротив, нарастили компетенции — собрали вокруг себя специалистов высокого уровня.

Одно из важных направлений для нас — кибербезопасность. Долго и упорно растили специалистов, компетенции в этой области, и на сегодня «закрываем» потребности холдинга и в этой части.

Наконец, аутсорсинг. Сейчас у нас почти 500 инженеров по всей стране. Это как раз про несвойственные задачи для портфельных компаний Холдинга.

Что очень важно, по крайней мере, для нас, — мы вышли за периметр холдинга. Один из последних проектов, пусть и не коммерческий — перепись населения Казахстана. Мы участвуем в нем как облачный провайдер, причем, повторюсь, делаем это не на коммерческой основе. (На момент интервью перепись прошло 5 миллионов человек)

Сейчас, во многих проектах, которые мы делаем в коллаборации с разработчиками с рынка, мы выступаем в качестве платформы. Здесь пока очень мало игроков, и это во многом обуславливается высокими требованиями к экспертизе и компетенциям. С другой стороны, это своего рода «голубой океан».

— Как вы видите облачный рынок Казахстана в целом? Емкость, перспективы…

— Рынок растет очень быстро. И во многом эта динамика, в том числе, за счет гос- и квазигоссектора, например, «Самрук-Казыны», где были четко выстроены приоритеты в части облачной трансформации. Это сильно подстегнуло рынок. Но здесь драйверы почти исчерпались — нужно идти в МСБ. А там все не так просто — они все в Амазоне, Гугле, Мэйлру, Яндексе — все деньги уходят туда. Нужны сильные аргументы, чтобы привлечь их к локальным провайдерам.

Ситуация стала особенно показательна в период пандемии, когда бизнес стал очень быстро трансформироваться в онлайн. К сожалению, пока аргументы локальных провайдеров не выглядят убедительными для потребителя. Вот для того, чтобы такие аргументы все-таки были, чтобы конкурировать с Амазоном, которому мы не интересны из-за размеров рынка, мы и планируем вывести сервисы Mail.ru. Соответствующий меморандум мы подписали относительно недавно.

— Давайте вернемся к меморандуму чуть позже, а сейчас хотелось вы узнать ваше мнение, как человека, который понимает предмет не понаслышке, о нашумевшей теме со «Сбером».

— Проблема не такая одномерная, как представляется. Тут и вопрос эффективного использования средств, направленных на цифровизацию, и вопрос качества управления проектами. Проблему нужно разбирать профессионально, но, к сожалению, в этой какофонии слышен только хайп. Возможно, вопрос «зашит» в возможностях текущей архитектуры Egov.kz — она просто не способна масштабироваться. Мы помним, что творилось в период пандемии. Латать это просто не имеет смысла, нужны другие, кардинальные решения.

Я бы, продолжая платформенную тему, обратил внимание на тарифы. Сбер — это не только софтверная часть. Помимо этого — это стоимость ЦОДов, а также серверной инфраструктуры. Это очень важные компоненты — платформа платформой, а платить придется каждый день. При этом обратите внимание на тарифы, а теперь сопоставьте со стоимостью контракта, который подпишет правительство. Если дешевле или равно — то вопросов нет, а вот если дороже, то тогда большой вопрос. Второй момент — использование ресурсов. Можно платить за весь объем, а можно по модели pay-as-you-go, то есть, сколько взяли, столько и платите. Вот такие вопросы нужно поднимать.

А «Сбер»… ну, предложите Амазону прийти сюда. И что он скажет? Скажет «нет», потому что для него разговоры начинаются от миллиарда долларов. Это, кстати, из первых уст — мы уже вели переговоры.

С Yandex, Mail.ru, «Сбером» все иначе — они гибче, и договариваться умеют.

Наконец, вопрос с данными. Он высосан из пальца. Никто не будет переносить их из республики — это просто самоубийство. Другой вопрос — это доступ к ним. Это нужно обсуждать — как, кто и в каком виде.

— Предлагаю продолжить о меморандуме с Mail.ru. Почему именно Mail.ru?

— На самом деле переговоры ведутся не только с Mail.ru, но и с «Яндексом». Почему именно эти компании? Чистый прагматизм: нам нужны продукты и решения, которые будут пользоваться спросом, которые будут продаваться на рынке.

На самом деле, по большому счету, разница между компаниями не такая существенная — это вполне рыночные компании с самодостаточными сервисами, и они работают на конкурентом поле.

Я уже упоминал об идее «репатриировать» облачные деньги на родину, в страну их генерации. Вот это как раз тот случай, когда у нас есть шанс это сделать, «обелить» рынок, вывести его из тени.

— Тут напрашивается вопрос — а какая она, эта невидимая часть айсберга? Что она из себя представляет? Сколько «утекает» в тот же Amazon? Есть у вас какие-то данные на этот счет?

— По нашим оценкам около $150 млн. Это весь рынок, без квазигоссектора.

— То есть, если официальный рынок это что-то около $10 млн, по данным IKS-Consulting, — получается, что в «тени» почти 95% рынка.

— Да, это близко к истине.

— Возвращаясь к Mail.ru, хотелось бы спросить, а что изменится, есть у вас уверенность, что приход компании подстегнет рынок?

— Мы надеемся, что подстегнет. И очень надеемся, что подтолкнет также разработку. Локдаун очень сильно повысил спрос на электронную коммерцию. При этом облачная инфраструктура с точки зрения фронт-энд, честно говоря, отстала от этого тренда — на рынке не хватает простых и понятных облачных конструкторов. И второй вопрос — латентность. Приход Mail.ru тут тоже меняет правила игры — вы получаете сервис с латентностью, характерной для отечественного сегмента сети, но со зрелым функционалом.

Плюс новые продукты. Разработчики могут выводить на рынок интересные решения, причем, делать это быстро — «нарезали» себе немного ресурсов, купили эту «нарезку» на пару месяцев и тестируйте. Пойдет — прекрасно, нет — не велики убытки. То есть, я говорю о том, что стоимость тестирования резко снизится, да и вообще процедура для создания каких-то прототипов существенно упростится.

То есть, тут велосипед не придумаешь — он уже придуман: мы используем лучшие мировые практики.

Если еще шире посмотреть, то все вокруг трафика вращается. Взять, к примеру, нефтянку. Там огромный поток данных генерируется. И весь он паркуется где-то в Амазоне. Неужели нефтянка не пойдет к облачным провайдерам Казахстана, предложи мы им адекватный сервис? Конечно, пойдут! Я знаю не понаслышке — мы разговаривали, обсуждали. Их ответ таков: дайте альтернативу. А пока ее, к сожалению, нет.

— Насколько интересна идея создания на территории Казахстана регионального облачного хаба? Интересна ли эта концепция?

— Вообще, идея такого «информационного оффшора» достаточно актуально выглядит. Но есть сложности, те же персональные данные. Если в государстве созреет такое понимание, например, можно предложить какие-то гарантии на уровне законодательства, то тут, вполне возможно, появится хороший спрос. Это, конечно, нужно обсуждать, создавать какое-то экспертное сообщество. И это вполне реалистично. Ну, смогли же привлечь инвестиции от майнеров…

— Да, это интересный пример. За какие-то несколько месяцев стать третьим игроком в мире по майнингу…

— Да, но это «грязная» энергия, поэтому вряд ли это интересно с точки зрения концепции устойчивого развития. Напротив, мы, к примеру, пытаемся максимально запитать наши дата-центры «чистой» энергией. Понятно, что где-то это невозможно физически, но там, где такие мощности есть, мы стараемся учитывать их в своем энергопотреблении. И да, это дороже обходится, но это стоит того.

— Где вы видите казахстанский облачный рынок через 5 лет?

— Я думаю, что вполне реалистично вырасти в несколько раз за несколько лет. В целом, зрелость потребителей сильно эволюционировала, я вижу изменения в спросе — он смещается от владения собственной инфраструктурой в сторону облачных сервисов. Владельцы бизнесов начинают понимать, что содержание не полностью использованного сервера или Центра обработки данных — это деньги на ветер. Концентрация именно на бизнесе дает максимизацию его стоимости, при этом рачительно используя непроизводительные ресурсы.