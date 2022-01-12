Куанышбек Есекеев: «Казахтелеком» сделает 50% скидку всем клиентам розничного сегмента за январь

Оператор объявил о беспрецедентных мерах, связанных с объявленным в стране режимом чрезвычайного положения.

С момента объявления режима ЧП телеком-оператор разработал и внедрил целый комплекс решений по поддержке своих клиентов. Ключевой мерой стало предоставление абонентам-физическим лицам скидки на услуги в размере 50% к ежемесячной абонентской плате за январь текущего года. Скорректированную сумму компания выставит в феврале, так как работает по режиму post paid (начисления обычно производятся до 25 числа, следующего за расчетным месяцем).

«Мы, безусловно, не могли остаться в стороне от произошедших в стране трагических событий, разработав целый комплекс мер для поддержки своих клиентов. Понимая всю ответственность перед нашими абонентами, топ-менеджмент компании принял беспрецедентное решение по предоставлению абонентам-физическим лицам скидки в размере 50%. Отмечу, что подобные инициативы не единичны в нашей практике, мы всегда стремимся поддержать казахстанцев и государство в сложные моменты. Так, в период, когда в стране бушевала коронавирусная инфекция, мы также предпринимали ряд мер по оказанию содействия населению и бизнесу», — подчеркнул председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев.

Также всем абонентам телеком-оператор в срок до 31 января текущего года предоставил безлимитные междугородные звонки и 1000 минут звонков на номера мобильных операторов РК с фиксированного городского телефона без дополнительной оплаты. Кроме того, специалисты «Казахтелеком» внедрили ряд технических решений на портале для бизнеса Ismet.kz, который позволил пользоваться сервисом в отсутствие доступа в интернет. Отечественные предприниматели смогли в обычном режиме проводить все необходимые операции, а также временно приостановить или отсрочить платежи за услуги связи, оформив заявки через портал. Для субъектов МСБ на Ismet.kz доступен онлайн-сервис для подачи заявок на подключение и устранение неполадок услуг связи от телеком-оператора.

«Мы понимаем, что введенный режим ЧП и последовавший за ним комендантский час заставили всех казахстанцев оставаться дома. Чтобы как-то разнообразить досуг не только взрослых, но и детей в четырех стенах (я как отец это хорошо понимаю), мы озадачили своих специалистов в кратчайшие сроки разработать решение по обеспечению доступа к мультимедийным продуктам без интернета. И нам это удалось сделать через услугу TV+», — отметил Куанышбек Есекеев.

В компании уверены, что в самое ближайшее время ситуация в стране будет стабилизирована, и казахстанцы вернутся к привычному образу жизни.