Налоговая служба Кыргызстана начала выдачу облачных электронных подписей

Гражданам рассказали, как может использоваться облачная электронная подпись и где ее можно получить.

Государственная налоговая служба в сотрудничестве с госпредприятием «Инфоком» запускает пилотный проект выдачи налогоплательщикам облачной электронной подписи. Облачная электронная подпись выдается бесплатно, передает Sputnik.

«Электронную цифровую подпись (ЭЦП) можно получить в „единых окнах“ территориальных налоговых органов по Свердловскому, Ленинскому, Первомайскому, Октябрьскому районам Бишкека, по Сокулукскому и Аламудунскому районам Чуйской области и городу Ошу», — говорится в сообщении.

Кроме того, выдача облачной подписи производится в Центре обслуживания предпринимателей в Бишкеке.

«Получив электронную подпись, налогоплательщики могут пользоваться личным налоговым кабинетом для представления налоговой отчетности и декларации через Единую систему идентификации, а также другими государственными услугами», — пояснили в ГНС.

Ведомство призывает налогоплательщиков принять активное участие в проекте и получить ЭЦП в указанных госорганах.