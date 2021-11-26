Прямой эфир: PROFIT Contact Day 2021

Трансляция с конференции по новым технологии в контакт-центрах.

26 ноября проходит онлайн-конференция PROFIT Contact Day 2021, где обсуждаются новые технологии в контакт-центрах.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:20 — Открытие, приветственное слово.

09:30 — Доклад: «Трансформация индустрии контакт-центров вследствие пандемии Covid-19». Татьяна Сайфарова, генеральный директор ТОО «Телеконтакт Алматы».

09:50 — Панельная дискуссия «Тренды развития контакт-центров в Казахстане».

10:30 — Доклад: «Вызовы современного контакт-центра. Как стать лидером среди конкурентов». Светлана Будашова, эксперт по внедрению омниканальных решений, Infobip.

10:50 — Доклад: «Цифровая трансформация городского сервиса взаимодействия с жителями iKOMEK109». Жаннат Дубирова, руководитель Городского центра мониторинга и оперативного реагирования города Нур-Султан.

11:10 — Доклад: «Идеальный контакт-центр. Наше видение». Алан Имамбаев, Chief Product Officer (CPO), Sanatel.

11:30 — Розыгрыш ценного приза.

11:50 — Доклад: «Как речевая аналитика помогает выявлять инсайты для развития бизнеса и повышать эффективность контакт-центров». Дмитрий Макаренко, директор по стратегии и развитию бизнеса 3iTech.

12:10 — Доклад: «Как за 1,5 года построить лучший контакт-центр для МСБ». Арина Лепихова, директор департамента транзакционного бизнеса АО ДБ «Альфа-Банк».

12:30 — Доклад: «Эффективный контакт-центр на базе омниканальной платформы Cascana Customer Engagement Center». Мирас Абулхаиров, проектный менеджер, ШТОРМ Технологии.

12:50 — Доклад: «На связи WhatsApp: использование мессенджера в контакт-центрах». Алексей Перевозчиков, региональный менеджер, Gupshup.

13:10 — Розыгрыш ценного приза.

13:20 — Доклад. «Робот ВТБ. Партнер. Помощник. Друг». Игорь Верещака, руководитель проектов департамента розничного взыскания, Банк ВТБ (Россия).

13:40 — Доклад: «Автоматизация работы call-центра Europharma». Абдулла Магаметов, руководитель отдела B2C, TOO «Europharma».

14:00 — Доклад: «Видеобанкинг: от консультаций к продажам». Асель Калиаскарова, начальник управления развития дистанционного обслуживания, АО «Отбасы банк».

14:20 — Доклад: «Успешная практика мотивации и вовлеченности персонала». Роман Лаврентьев, руководитель направления голосовой поддержки, Сбер (Россия).

14:40 — Доклад: «Чтобы каждый новый клиент становился постоянным!». Виктория Тян, руководитель контакт-центра ТОО «Flip.kz».

15:00 — Мастер-класс: «Мастер-класс: работа с проблемными клиентами по телефону». Дмитрий Голоус, руководитель контакт-центра ТОО МФО «KMF».

15:30 — Розыгрыш ценного приза.

15:40 — Подведение итогов и закрытие конференции.