Отслеживание мобильных переводов все ближе

Соответствующие поправки приняты депутатами сената.

Депутаты сената парламента РК во втором чтении приняли поправки, которые на законодательном уровне будут регулировать мобильные переводы в стране. В сенате заявили, что во время пандемии казахстанские предприниматели начали активно использовать мобильные переводы для получения оплаты за свои товары и услуги. А учитывая, что такие переводы предназначены исключительно для транзакций между физическими лицами, это привело к уклонению от уплаты налогов, а также скрытию доходов некоторыми бизнесменами.

Указанные поправки обяжут предпринимателей использовать для приема переводов отдельные счета, предназначенные для ведения бизнеса. Таким образом личные мобильные переводы и предпринимательские будут разграничены. Поправки также обяжут банки передавать в налоговые органы сведения о соответствующих операциях.

Поправки также конкретизируют понятие «мобильные платежи». В настоящее время в налоговом кодексе РК предусмотрены только две формы оплаты — наличные средства и карточные оплаты через терминалы, с обязательным выбиванием чека.

Напомним — ранее минфин давал разъяснения о том, что казахстанцев и их личных мобильных переводов новые поправки не коснутся. С деньгами, которые граждане пересылают друг другу для ежедневных целей, «ничего не будет», мобильные переводы по-прежнему можно будет совершать. Тем более не идет речь и о введении нового налога. Минфин нацелен лишь на выявление доходов бизнеса, с которых не выплачиваются соответствующие налоги. Поправки в законодательство необходимы для фискализации мобильных переводов предпринимателей.

Как пояснил Марат Султангазиев, вице-министр финансов, выявлять недобросовестных налогоплательщиков среди бизнесменов будут информационные системы с элементами искусственного интеллекта.

«К примеру, от различных источников в течение одного дня человек получает деньги, и это продолжается на протяжении нескольких дней или месяцев. Это и есть один из признаков того, что налоговые органы должны обратить внимание на такие переводы. Новые поправки в законодательство не повлияют на действующий режим налогообложения. Речь идет лишь о том, чтобы отражать легальный оборот предпринимателей», — пояснил Марат Султангазиев.

Ранее новые поправки рассмотрели и приняли в мажилисе. Для того, чтобы они вступили в силу, закон должен быть подписан президентом РК.