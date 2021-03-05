Речь не идет о введении нового налога.

Министерство финансов РК дало разъяснение относительно фискализации мобильных переводов. В ведомстве опровергли введение нового налога, настаивая лишь на необходимости корректного отображения доходов.

«Уважаемые граждане нашей страны, предприниматели! В последнее время часто публикуются разные мнения и предложения по вопросу фискализации мобильных переводов. Поступают депутатские запросы. По этому поводу Министерство финансов поясняет следующее. Фискализация мобильных переводов, используемых в предпринимательской деятельности, не является новым видом налога. Речь идет лишь о корректном отражении доходов, своевременной выдаче фискальных чеков за реализованные товары, работы и услуги. Что касается средств физлиц, они не облагаются налогом при покупках или переводах. К примеру, родительская помощь студенту, финансовая помощь близким и другие переводы между физическими лицами не являются объектом налогообложения. Органами государственных доходов совместно с банками и бизнес-сообществом вырабатываются механизмы по разделению мобильных (мгновенных) переводов, используемых в личных целях и в предпринимательской деятельности», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что предприниматели начали понимать необходимость легализации доходов. Так, с начала текущего года более 20 тыс. субъектов перешли на банковский продукт, предназначенный для предпринимательской деятельности, где используется отдельный счет. В целом, на сегодняшний день порядка 1,2 млн субъектов микро- и малого бизнеса вообще освобождены от уплаты налога с дохода до 2023 года.