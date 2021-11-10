Депутаты одобрили поправки в Налоговый кодекс по мобильным переводам

Изменения в законодательстве позволят отслеживать обороты предпринимателей, которые сейчас идут в обход налогообложения.

В Казахстане на законодательном уровне будут регулировать мобильные переводы. Новые нормы содержатся в поправках в Налоговый кодекс, их рассмотрели сегодня на пленарном заседании мажилиса. Поправки в закон представил Сергей Симонов, член Комитета по финансам и бюджету, депутат мажилиса парламента РК. По его словам, в последнее время предприниматели все активнее принимают оплату за товары или услуги в виде мобильных переводов. При этом они не исполняют свои налоговые обязательства, не проводят фискализацию чеков, и, соответственно, скрывают доходы, уклоняясь от уплаты налогов.

Так, только за восемь месяцев текущего года посредством мобильных приложений банков казахстанцы перевели свыше 43 трлн тенге. Именно на устранение теневого оборота средств в бизнесе, улучшение налоговой дисциплины среди предпринимателей и на защиту прав казахстанских потребителей и направлен законопроект.

Законопроект конкретизирует такое понятие, как мобильные платежи. Напомним — сейчас в Налоговом кодексе предусмотрены только две формы оплаты. Это наличные средства и карточный перевод через терминалы с обязательным выбиванием фискального чека. Также будет налажен обмен информацией по данным операций, проведенных через мобильные переводы, между банками второго уровня и уполномоченными органами. То есть, банки должны будут улучшить свои финансовые продукты, которыми пользуются субъекты предпринимательства. Им предлагается разделить личные счета граждан, и счета для ведения бизнеса, упростить процедуру фискализации чека при оплате мобильными переводами, улучшить мобильные приложения.

Марат Султангазиев, вице-министр финансов, предположил, что в банковских приложениях появится специальная кнопка «платеж». Она станет альтернативой кнопке «перевод». Таким образом, казахстанцы, при оплате за товары или услуги должны будут выбирать именно опцию «платеж».

«Должна появиться строка „платеж“ — за картофель или за что-то еще, что вы будете оплачивать. Переводы осуществляются среди родственников, а платеж — за товары, работу и услуги. Точно такой же, как вы бы заплатили наличными или карточкой», — пояснил Марат Султангазиев.

Сергей Симонов высказал уверенность, что такие меры позволят упростить процедуры ведения бизнеса предпринимателям и, соответственно, предоставлять ежеквартальную, полугодовую отчетность при уплате налогов. А для потребителей это будет дополнительной защитой их прав.

Депутаты мажилиса в первом чтении одобрили поправки в законопроект. К слову, подчеркивается, что это не новый вида налога для предпринимателей. Ставки, сроки уплаты и порядок отчетности останутся прежними.