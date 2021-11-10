Как обеспечить будущее ребенку

Вопрос, который беспокоит абсолютно всех родителей — как обеспечить своему ребенку хороший старт: оплатить хорошее образование, помочь начать бизнес, купить недвижимость и пр.

Конечно, речь не идет о том, что нужно обязательно выполнить все перечисленные условия — достаточно чего-то одного. Главное здесь — где взять деньги?

Где взять деньги

Существует несколько методов, например, к моменту совершеннолетия накопить достаточную сумму.

Личные сбережения

Конечно, самое очевидное — начать откладывать сразу после рождения и до наступления нужного возраста. К сожалению, далеко не все могут себе это позволить и тем более — не у всех есть достаточно терпения и силы воли, чтобы не изменять правилу и многие годы поддерживать накопления.

Страховой или банковский вклад

Многие страховые компании (СК) и банки предлагают клиентам долгосрочные накопительные программы. Так работает система накопления средств для детей во всем мире, и это нормально.

Но везде есть подводные камни, о которых стоит знать, и которые могут послужить препятствием на начальном этапе. Так, некоторые программы, особенно те, что предлагают СК, требуют достаточно серьезного первоначального взноса, и этих денег элементарно нет под рукой. И хотя последующие взносы по накопительным программам гораздо менее тяжелы, первый взнос нужно иметь наготове.

В такой ситуации поможет микрокредит онлайн — сегодня многие финансовые организации выдают кредиты без обязательного присутствия заемщика. Все можно сделать, не выходя из дома. Выбрать подходящую кредитную компанию (совсем необязательно это должен быть банк) поможет сервис MyCredy.com, который агрегирует данные популярных кредитных компаний и позволяет сравнить актуальные условия, которые они предлагают. Кредит на достаточно простых условиях поможет оплатить первый взнос и начать собирать стартовый капитал для своего ребенка.

Окупаются ли вложения в вашего ребенка?

Ответа на это вопрос не существует. Все зависит от того, как к этому относиться. Ребенок — не бизнес-проект, и его успешная карьера или учеба — только предмет ожиданий родителей. Но, в любом случае, деньги не помешают — они помогут избежать многих проблем на самом старте и быстрее влиться во взрослую жизнь после окончания вуза.