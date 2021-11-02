Цифровая трансформация: казахстанцам с инвалидностью не придется доказывать свой статус

Багдат Мусин рассказал, почему работа цифровых вице-министров будет пересмотрена.

Вопрос касается недавней критики Президента касательно работы вице-министров по цифровизации. Также Президент поручил установить определенные KPI. Так чем же должны заниматься вице-министры и с чем они не справились? Что это за KPI? Об этом спросили главу МЦРИАП на брифинге в СЦК.

Багдат Мусин признался, что вместо своей основной работы вице-министры некоторых ведомств превратились в снабженцев и занимаются написанием техспецификаций для закупов. Раньше такими задачами занимались директора департаментов.

«На самом деле вице-министр по цифровизации должен заниматься продвижением цифровой трансформации. Президент ждет, что мы организуем работу так, что вице-министры будут каждый процесс не просто брать на автоматизацию, а именно пересматривать процессы, а нужны ли они вообще? Например, при оформлении документов на инвалидность. Мы знаем, что эти люди ходят в четыре места: в поликлинику, МСЭД, ЦОН и т. д. Мало того, что он инвалид, ему еще надо ходить, для того, чтобы установить инвалидность и получить пособие. Вот этот процесс мы пересмотрели полностью вместе с вице-министром по цифровой трансформации министерства труда и предложили вообще новый механизм. Человек идет только один раз в поликлинику. Медработник заносит в базу данных все диагнозы, документы и т. д. Дальше все проходит онлайн, и человеку никуда ходить не надо. Все общение идет с ним через SMS или приложение. Сейчас такое возможно. И моя работа в таком ключе — скоординировать, чтобы каждый вникал и предлагал инновации, которые помогут трансформировать отрасли и изменить текущие ситуации с коррупционными проявлениями, с рисками, с бюрократией и т. д.», — рассказал Мусин.

Он добавил, что KPI будут исходить из нацпроекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций». Базовые показатели эффективности выставят перед каждым вице-министром.