Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на отсутствие цифровых реформ и преобразований.

Президент страны в ходе посещения форума «Digital Bridge» и заседания комиссии по вопросам внедрения цифровизации подверг резкой критике результативность работы вице-министров, ответственных за цифровизацию. По его словам, их главная задача должна заключаться в реализации цифровых реформ и преобразований, а не в текущей бюрократической работе. В связи с этим Президент потребовал до конца года разработать четкие KPI для каждого цифрового вице-министра, поручив премьер-министру пересмотреть подходы к их деятельности и дать оценку кадровому составу.

Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев высказал мнение, что общестрановой «цифровой прыжок» невозможен без участия бизнес-сообщества, а конкурентоспособность компаний уже давно определяется уровнем их цифровизации.

«По оценке „Siemens“, 80% отечественных промышленных предприятий имеют крайне низкий уровень автоматизации — на уровне Индустрии 2.0. Напомню, мы живем в эпоху Индустрии 4.0. Это комплексный вызов, четкий и внятный ответ на который должен быть сформирован как с концептуальной, так и с практической точек зрения. Следует расширять эффективные инструменты поддержки цифровых решений, в первую очередь, в обрабатывающем секторе», — сказал Глава государства.