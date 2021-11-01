Кселл: итоги III квартала 2021

Впервые за всю историю компании уровень выручки за квартал достиг 50 млрд тенге.

Акционерное общество «Кселл» объявило промежуточные результаты работы за III квартал 2021 года. Согласно представленному отчету, общая выручка оператора выросла на 7,3% и составила 50,245 млрд тенге. Свободный денежный поток увеличился на 114,1%, что, как подчеркивают в компании, демонстрирует колоссальные возможности в привлечении инвестиций в инфраструктуру и технологическое совершенствование.

«Я рад сообщить, что, впервые за всю историю Kcell уровень выручки за квартал достиг 50 млрд тенге, — заявил Юрий Харламов, председатель правления, главный исполнительный директор компании. — В третьем квартале мы сохранили положительную динамику развития наших операционных и финансовых показателей. Рост общей выручки составил 7,3%, сервисной — 12,8%. Такие показатели — прочная основа для будущего укрепления наших позиций на рынке и достижения целей, поставленных в пятилетней стратегии развития компании, которая включает в себя трехлетнюю программу по трансформации, содержащую в себе радикально новую коммерческую стратегию, оптимизацию процессов и затрат, а также построение гибкой организации».

Выручка, 2021 г

I квартал — 44,01 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2020 г. на 9,9%)

II квартал — 46,147 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2020 г. на 19,5%)

III квартал — 50,245 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2020 г. на 7,3%).

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, вырос в третьем квартале на 0,7%, рентабельность по EBITDA составила 42%. По итогам полугодия EBITDA увеличился на 19,9%, до 38,8 млрд тенге, а рентабельность по EBITDA снизилась с 43,8% до 41,1%.

EBITDA, 2021 г

I квартал — 19,421 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2020 г на 21,3%)

II квартал — 19,383 млрд тенге (рост на 18,5%)

III квартал — 20,658 млрд тенге (рост на 0,7%).

Абонентская база оператора показала незначительное снижение, до 8,028 млн пользователей.

Абоненты, 2021 г

I квартал — 8,05 млн (рост относительно аналогичного периода 2020 г на 0,8%)

II квартал — 8,028 (рост на 2,1%)

III квартал — 7,957 (снижение на 1%).

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг вырос в третьем квартале на 10,6% и составил 20,396 млрд тенге. Доход от услуг передачи данных вырос на 14,3% (до 17,416 млрд тенге). Трафик данных вырос на 38,8% (154 петабайта).

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) в III квартале снизился на 10%.

MOU, 2021 г

I квартал — 208 мин (снижение на 6,3%)

II квартал — 210 (снижение на 11,1%)

III квартал — 216 (снижение на 10%).

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) продемонстрировал рост на 12,3%.

ARPU, 2021 г

I квартал — 1482 тг.

II квартал — 1584.

III квартал — 1691.

Капитальные расходы АО «Кселл» (CAPEX) выросли до 6,737 млрд тенге, соотношение CAPEX к продажам составило 13,4% по итогам квартала.

CAPEX, 2021 г

I квартал — 2,786 млрд тенге

II квартал — 1,922 млрд тенге

III квартал — 6,737 млрд тенге.

Напомним — в конце сентября «Казахтелеком» сообщил о продаже 24% акций АО «Кселл» на Казахстанской фондовой бирже. 14,87% акций было приобретено Pioneer Technologies S.A.R.L. и 9,08% — АО «First Heartland Jusan Bank».