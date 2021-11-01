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Кселл: итоги III квартала 2021

Впервые за всю историю компании уровень выручки за квартал достиг 50 млрд тенге.

1 ноября 2021 20:03, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Связь

Акционерное общество «Кселл» объявило промежуточные результаты работы за III квартал 2021 года. Согласно представленному отчету, общая выручка оператора выросла на 7,3% и составила 50,245 млрд тенге. Свободный денежный поток увеличился на 114,1%, что, как подчеркивают в компании, демонстрирует колоссальные возможности в привлечении инвестиций в инфраструктуру и технологическое совершенствование.

«Я рад сообщить, что, впервые за всю историю Kcell уровень выручки за квартал достиг 50 млрд тенге, — заявил Юрий Харламов, председатель правления, главный исполнительный директор компании. — В третьем квартале мы сохранили положительную динамику развития наших операционных и финансовых показателей. Рост общей выручки составил 7,3%, сервисной — 12,8%. Такие показатели — прочная основа для будущего укрепления наших позиций на рынке и достижения целей, поставленных в пятилетней стратегии развития компании, которая включает в себя трехлетнюю программу по трансформации, содержащую в себе радикально новую коммерческую стратегию, оптимизацию процессов и затрат, а также построение гибкой организации».

Выручка, 2021 г

I квартал — 44,01 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2020 г. на 9,9%)
II квартал — 46,147 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2020 г. на 19,5%)
III квартал — 50,245 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2020 г. на 7,3%).

Показатель EBITDA, без учета единовременных расходов, вырос в третьем квартале на 0,7%, рентабельность по EBITDA составила 42%. По итогам полугодия EBITDA увеличился на 19,9%, до 38,8 млрд тенге, а рентабельность по EBITDA снизилась с 43,8% до 41,1%.

EBITDA, 2021 г

I квартал — 19,421 млрд тенге (рост относительно аналогичного периода 2020 г на 21,3%)
II квартал — 19,383 млрд тенге (рост на 18,5%)
III квартал — 20,658 млрд тенге (рост на 0,7%).

Абонентская база оператора показала незначительное снижение, до 8,028 млн пользователей.

Абоненты, 2021 г

I квартал — 8,05 млн (рост относительно аналогичного периода 2020 г на 0,8%)
II квартал — 8,028 (рост на 2,1%)
III квартал — 7,957 (снижение на 1%).

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг вырос в третьем квартале на 10,6% и составил 20,396 млрд тенге. Доход от услуг передачи данных вырос на 14,3% (до 17,416 млрд тенге). Трафик данных вырос на 38,8% (154 петабайта).

Показатель MOU (среднее количество минут, выговариваемое одним абонентом в месяц) в III квартале снизился на 10%.

MOU, 2021 г

I квартал — 208 мин (снижение на 6,3%)
II квартал — 210 (снижение на 11,1%)
III квартал — 216 (снижение на 10%).

Показатель ARPU (средняя выручка на одного пользователя) продемонстрировал рост на 12,3%.

ARPU, 2021 г

I квартал — 1482 тг.
II квартал — 1584.
III квартал — 1691.

Капитальные расходы АО «Кселл» (CAPEX) выросли до 6,737 млрд тенге, соотношение CAPEX к продажам составило 13,4% по итогам квартала.

CAPEX, 2021 г

I квартал — 2,786 млрд тенге
II квартал — 1,922 млрд тенге
III квартал — 6,737 млрд тенге.

Напомним — в конце сентября «Казахтелеком» сообщил о продаже 24% акций АО «Кселл» на Казахстанской фондовой бирже. 14,87% акций было приобретено Pioneer Technologies S.A.R.L. и 9,08% — АО «First Heartland Jusan Bank».

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