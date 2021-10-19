В ЕЭК новый заместитель директора ИТ-департамента

Им стал Рустам Джапаров из Кыргызстана.

14 октября 2021 года заместителем директора департамента информационных технологий ЕЭК назначен Рустам Турдубекович Джапаров. Он родился 16 марта 1982 года в Кыргызской Республике. Окончил Рязанский институт воздушно-десантных войск, Кыргызскую государственную юридическую академию.

Работал на различных должностях в Министерстве обороны Кыргызской Республики и Государственном комитете национальной безопасности. Являлся заместителем директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности с момента его создания. Реализовал ряд проектов, направленных на обеспечение информационной и кибербезопасности информационных систем Кыргызской Республики. Под руководством Джапарова были запущены 1 и 2 этап национальной системы мониторинга киберугроз Кыргызской Республики, что позволило значительно продвинуться в расследовании компьютерных атак и инцидентов, а также наладить взаимодействие с международными организациями, которые специализируются на кибербезопасности.