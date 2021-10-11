Спутниковые ошейники надели на сайгаков в Костанайской области

Они помогут отслеживать пути миграции животных.

В Костанайской области на сайгаков надели специальные ошейники со спутниковыми передатчиками для сохранения популяции. В регионе после массовой гибели сайгаков в 2015 году, когда из-за пастереллеза погибло свыше 200 тысяч животных, вновь растет их численность. По словам специалистов, только бетпакдалинской породы стало больше за два последних года на 250 процентов. Количество особей этого вида в Казахстане достигло 285 тысяч, а было 111 тысяч, передает Kazpravda.kz.

Чтобы и дальше вести охрану, в Амангельдинском и Джангельдинском районах сотрудники областной инспекции лесного хозяйства и животного мира и Ассоциации биоразнообразия Казахстана надели на самок сайгаков ошейники со спутниковыми передатчиками, чтобы в дальнейшем отслеживать пути миграции животных. Всего удалось оснастить ошейниками 25 самок по всей стране, 6 именно в Костанайской области.

По словам специалистов, ошейники подают сигналы о местонахождении сайги 2-3 года, а когда отработают свое, просто размагничиваются и отпадают. Кстати, ошейники надевают только на самок. Самцы, как отмечают специалисты, живут не долго, и часто погибают в течение года. Самки же могут проносить ошейник до трех лет.