Axoft проведет IT EXPO Technology.Expertise.Community

Виртуальная выставка состоится 28 октября.

Компания Axoft, глобальный эксперт в области дистрибуции информационных технологий и сервисов, приглашает 28 октября на мультиформатную виртуальную выставку IT EXPO Technology.Expertise.Community. Участники мероприятия узнают, как технологии влияют на бизнес-эволюцию, найдут ответы на вопросы о генерации новых проектов, организации комплексной безопасности IT-инфраструктуры и ее оптимизации, обсудят с отраслевыми экспертами тенденции и наиболее актуальные для заказчиков задачи.

IT EXPO Technology.Expertise.Community — это более 1700 участников из 11 стран, 80 экспертов IT- и ИБ-рынка, технологические зоны, IT-акселератор, Community Zone, технические демонстрации, кейсориум, референс-встречи.

IT Expo — это мультиформатное виртуальное пространство для решения бизнес- и IT-задач:

— Экспертиза. 80 профессионалов IT- и ИБ-рынка поделятся опытом и видением развития IT-бизнеса.

— Live-демонстрация ПО — голографическое интерактивное представление интерфейсов с возможностью протестировать решения здесь и сейчас.

— Технологии. Стек решений, представленных на выставочных стендах, позволяет комплексно решить следующие задачи: реализация методологии DevSecOps, построение Security Operation Center, оптимизация IT.

— Community-zone. Единое пространство для обмена опытом между всеми участниками IT-сообщества, с возможностью обсудить текущие задачи и сложности проектов, тенденции рынка, особенности решений.

— IT-акселератор. Представление новых производителей и уникальных технологий для решения бизнес и IT-задач.

Участие в мероприятии будет полезно менеджерам и руководителям отделов продаж, владельцам бизнеса и топ-менеджменту IT-компаний, менеджерам и руководителям по развитию, техническим специалистам и директорам. Участники IT EXPO обсудят вопросы, касающиеся изменения бизнес-среды под влиянием глобальных трендов, генерацию новых проектов. Эксперты выставки расскажут о наиболее актуальных для заказчиков IT-задачах и ответят на вопрос о том, что предложить заказчикам и как работать с ними в эпоху нестабильности.

ИБ- и IT-директора, руководители цифровой трансформации, IT- и ИБ-инженеры и архитекторы, системные архитекторы и узкопрофильные специалисты (SOC-инженеры, DevOps-инженеры) смогут найти ответы на вопросы по организации комплексной безопасности IT-инфраструктуры, ее оптимизации, разработке коммерческих приложений со встроенными процессами безопасности.

Участников ждут доклады лучших экспертов и практиков IT-отрасли, которые в рамках технологических сессий поделятся экспертизой по направлениям:

— DevSecOps: для реализации методологии безопасной разработки корпоративных приложений;

— SOC: для максимального снижения рисков кибератак за счет контроля защищенности и оперативного реагирования;

— «Оптимизация IT»: для комплексной оптимизации IT-инфраструктуры.

Участие в выставке бесплатное при условии предварительной регистрации. Встречаемся 28 октября на IT EXPO Technology.Expertise.Community!