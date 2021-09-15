Нур-Султан и Карагандинская область переходят на цифровое телевидение

До конца текущего года в Нур-Султане и Карагандинской области будет осуществлен 100% переход на цифровое телевещание с полным отключением аналогового телевидения.

Сегодня по сети цифрового эфирного телевещания в Нур-Султане доступно 26 телеканалов без абонентской платы. Жители и гости столицы могут наслаждаться просмотром следующих телеканалов: QAZAQSTAN, «Хабар HD», «Хабар 24», BALAPAN, «ЕЛ АРНА», Kazakh TV, ABAI TV, «Первый канал Евразия», «Астана», QAZSPORT HD, «МИР», «КТК», «НТК», «Седьмой канал», «31 канал», «СТВ», Almaty, TALIM TV, ATAMEKEN BUSINESS, «Тұран ТВ», «ТАН», Hit TV, «Gakku Media», «MUZLIFE», «Той Думан», «Новое телевидение», передает Елорда Инфо.

Распространение телеканалов по сети цифрового эфирного телевещания в Карагандинской области осуществляется с 21 радиотелевизионной станции. В настоящее время более 80% населения области принимает уверенный сигнал цифрового эфирного телевещания с радиотелевизионных станций: РТС «Караганды» (Новая), РТС «Жезказган», РТС «Карагайлы», РТС «Мынбаев» (Ивановка), РТС «Аксу-Аюлы», РТС «Егиндыбулак», РТС «Аппаз», РТС «Бесоба», РТС «Ералиево», РТС «Жарлы», РТС «Жыланды», РТС «Кантай», РТС «Коктас» (Карбышевка), РТС «Мойынты», РТС «Молодежный», РТС «Осакаровка», РТС «Пионерское», РТС «Сункар» (Скобелевка), РТС «Тогускен», РТС «Улытау» и РТС «Шешенкара».

До 1 декабря текущего года планируется еще построить и модернизировать 14 радиотелевизионных станций, таким образом, удастся обеспечить 96,3% населения области уверенным приемом цифрового эфирного телевещания. По сети цифрового эфирного телевещания в Караганде доступно 26 телеканалов без абонентской платы, в их числе: QAZAQSTAN, «Хабар HD», «Хабар 24», BALAPAN, «ЕЛ АРНА», Kazakh TV, ABAI TV, «Первый канал Евразия», SARYARQA, «QAZSPORT HD», «МИР», «Астана», «КТК», «НТК», «Седьмой канал», «31 канал», «СТВ», Almaty, TALIM TV, ATAMEKEN BUSINESS, Gakku Media, «Первый Карагандинский», «5 канал», «Новое телевидение», «Твое телевидение» и «Жастар».

В других населенных пунктах области доступно 11 телеканалов: QAZAQSTAN, «Хабар HD», «Хабар 24», BALAPAN, «ЕЛ АРНА», Kazakh TV, ABAI TV, «Первый канал Евразия», SARYARQA, QAZSPORT HD и «Дидар».

В связи с предстоящим отключением аналогового телевидения АО «Казтелерадио» рекомендует жителям областей подготовиться к переходу на цифру. Необходимо убедиться, что телевизор поддерживает цифровой стандарт вещания DVB-T2. Тогда останется лишь подключить дециметровую антенну. Старые телевизоры, как правило, не поддерживают стандарт DVB-T2, поэтому нужно будет приобрести приемник цифрового сигнала, который стоит порядка 4500-5000 тенге.

«Реализация проекта по переходу на цифровое эфирное телевещание увеличит долю вещания отечественных телеканалов на рынке общего контента Казахстана и позволит обеспечить равноправный гарантированный доступ населения к информационным ресурсам страны. С целью полного отключения аналогового телерадиовещания по всей территории Казахстана необходимо построить и модернизировать 827 радиотелевизионных станций. На данный момент введено в эксплуатацию 546 радиотелевизионных станций, которые охватывают цифровым эфирным телерадиовещанием 91,11% населения», — заявили в АО «Казтелерадио».