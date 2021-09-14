В ЕАЭС обсуждают применение навигационных пломб

Готовящиеся соглашения позволят усовершенствовать применение процедуры транзита и позволят избежать проблем при перемещении товаров внутри ЕАЭС.

9 сентября министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов и руководитель ФТС России Владимир Булавин обсудили вопросы подготовки проекта соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб и проекта соглашения о Единой системе транзита ЕАЭС. Участники встречи подчеркнули, что эти соглашения позволят усовершенствовать применение процедуры транзита и положительно скажутся на развитии транзитного потенциала ЕАЭС.

В качестве основных направлений работы стороны также обозначили внесение изменений в Таможенный кодекс Союза, внедрение информационных технологий и цифровизацию таможенных процессов.

«Работа в этих сферах является приоритетным направлением деятельности таможенного блока Комиссии, — отметил Максат Мамытканов. — Различия в таможенном администрировании создают проблемы при перемещении товаров внутри ЕАЭС, а последовательное совершенствование права ЕАЭС в сфере таможенного регулирования и его унификация позитивно отразятся на развитии транзитного потенциала Союза».

Владимир Булавин обратил внимание на необходимость обеспечения единого таможенного регулирования и целесообразность минимизации отсылочных норм в Таможенном кодексе Союза с целью создания равных условий ведения бизнеса на пространстве Союза.