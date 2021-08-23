Создано приложение для получения бесплатной юридической помощи

Таким образом в стране планируют повысить правовую грамотность населения и увеличить охват правовой помощью.

Казахстанцы смогут получить в приложении LawCenter бесплатную юридическую помощь. Таким образом в стране планируют повысить правовую грамотность населения и увеличить охват правовой помощью, передает Sputnik.kz.

Соответствующий меморандум заключили общественное объединение «Аділдік жолы» и республиканская коллегия юридических консультантов.

«Цель меморандума — оказание правовой помощи социально нуждающимся слоям населения и другим гражданам. Правовое просвещение, особенно среди нуждающихся, будет служить укреплению правового государства», — сказал председатель коллегии юридических консультантов Серик Акылбай.

На данный момент в коллегию входит порядка 3 000 юридических консультантов. Особенно это актуально для социально уязвимых граждан и жителей сельской местности, которые теперь смогут получить бесплатную комплексную юридическую помощь, не выходя из дома, отмечают организаторы.

«Приложение LawCenter позволит организовать правовую помощь более масштабно. Каждый казахстанец, который скачает приложение, будет иметь возможность задать свой вопрос и направить его юридическим консультантам», — пояснил председатель РОО «Аділдік жолы» Дидар Смагулов.

Он добавил, что проект будет способствовать противодействию коррупции в стране.