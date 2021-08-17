Стартуют кибертурниры ALTEL Cyber Games 2021

Победителям крупнейшей киберсерии достанется денежный приз в 12 миллионов тенге.

В Казахстане стартуют масштабные кибертурниры ALTEL Cyber Games 2021, в рамках которых состоится несколько мини-турниров. Победителям крупнейшей киберсерии достанется денежный приз в 12 миллионов тенге. Регистрация на чемпионат уже началась.

Предполагается, что в его рамках пройдут четыре мини-турнира FastCup на сумму в 500 тыс. тенге на каждый. Регистрация на первый из них по дисциплине Clash Royale уже открыта и продлится до 17 августа.

Затем планируется еще два турнира виртуальных битв по PUBG Mobile. Команда победителей в королевской битве получит по 5 млн тенге каждый. При этом общий денежный фонд киберсерии составляет 12 млн тенге.

«Всем, кто хочет попробовать себя в киберспорте и выступить на официальных соревнованиях по PUBG Mobile или просто поиграть с друзьями, рекомендую этот турнир! Судьи очень лояльные, участвовать могут все без особых ограничений и, самое приятное, очень большой призовой фонд. Это новый шаг в вашей карьере и возможность продвинуть себя в сфере киберспорта!», — рассказал аналитик ALTEL Cyber Games PUBG Mobile CIS Season 3 Олег Орличенко.

Организаторами чемпионата выступили оператор мобильной связи ALTEL, киберплатформа Pinger.Pro и Qazaq Cybersport Federation.

Серия турниров ALTEL Cyber Games проходит в Казахстане уже четвертый год.

Отметим, что для развития казахстанской про-сцены турнир несет особое значение. Ранее соревнования проводились по двум основным дисциплинам — CS: GO и PUBG Mobile, где сражались лучшие коллективы не только из Казахстана, но и со всего СНГ. Благодаря глобальности этого проекта в качестве комментаторов и аналитиков финальных матчей не раз выступали приглашенные профессионалы из ближнего зарубежья: Юрий Strike Терещенко и Тауфик Tafa Хидри во втором сезоне, Роман Bertkhan Биньковский и Алексей Medic Курбатов в третьем сезоне.