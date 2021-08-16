Новые ИТ-решения в судопроизводстве

Руководство Департамента по обеспечению деятельности судов и представители Астана Hub обсудили вопросы разработки функционала «Прогнозирование исхода дела».

Руководство Департамента по обеспечению деятельности судов и представители Астана Hub обсудили вопросы разработки функционала «Прогнозирование исхода дела», передает пресс-служба Верховного суда.

Во встрече приняли участие заместитель Руководителя Департамента Нурсултан Байтилесов и заведующий Отделом цифровизации Нуржан Молдаков, а также сотрудники ТОО «Первое кредитное бюро» Асема Нургалиева, «Python RPA» Мухамеджан Дузенов, АО «НАТ» Ерлан Кузжанов, ТОО «INFOMAT» Андрей Карчин и ТОО «Bolashak engeneering» Абуталип Муталі.

Участники встречи в онлайн формате высказались касательно поиска ИТ-решений по прогнозу исхода дела с применением технологий машинного обучения отечественного производства. По мнению представителей Департамента, это позволит крупным компаниям проводить оценку рисков, а гражданам — понять судебную практику. Т.е. и те, и другие смогут выбирать более оптимальный путь решения спора.

«Прогноз — это всего лишь вероятность, которая никак не влияет на решение судьи, т. к. на одни и те же явления, стороны могут смотреть по-разному. Поэтому на данном этапе не стоит рассматривать этот ИТ-продукт, как замену судьи», — подчеркнул Н. Байтилесов.

Обсуждены и возможности доступа казахстанских ИТ-компаний к базе исковых заявлений и судебных актов прошлых лет. Представители ИТ-сообществ проинформировали о наличии аналогичных разработок по предиктивной аналитике, высказав желание ознакомиться с форматами судебных актов и впоследствии представления прототипа о ее дальнейшем развитии. Участники онлайн-встречи обменялись мнениями и отметили необходимость взаимодействия по развитию ИТ-технологий в судопроизводстве.