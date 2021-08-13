Elcore присоединяется к программе VMware Cloud Provider Aggregator Program

У Elcore Distribution KZ появилась возможность предлагать продукты VMware по модели аренды и Managed services.

Компания Elcore Distribution KZ, специализированный дистрибьютор ИТ-решений, объявляет о получении статуса «Aggregator» путем подписания соглашения с компанией VMware, Inc., крупнейшим разработчиком программного обеспечения для виртуализации, а также решений, охватывающих модернизацию приложений, облачные вычисления, информационную безопасность и цифровую рабочую область.

В дополнение к существующему портфелю решений у Elcore Distribution KZ появилась возможность предлагать продукты VMware по модели аренды и Managed services экосистеме партнеров, участвующих в программе VMware Partner Connect. Назгуль Таимова, директор Elcore Distribution KZ, так прокомментировала подписание контракта: «Дополнив продуктовую линейку, наша компания вышла на рынок Казахстана с инновационным продуктом для сервис-провайдеров. В частности, для поставщиков инфраструктуры как услуги, облачных услуг, хостинга, служб приложений и интернет-услуг, а также для поставщиков платформы как услуги. Благодаря партнёрской программе компании VMware, сервис-провайдеры могут предоставлять услуги гибридного облака, которые помогут их клиентам прозрачно переносить рабочие нагрузки локального ЦОД в облако поставщика услуг, используя те же продукты и средства VMware, которые применялись в локальной среде».

Штат Elcore включает в себя сертифицированных технических и сервисных специалистов, благодаря чему компания всегда предлагает заказчикам широкий спектр услуг, обеспечивая быстрое развертывание решений, квалифицированное сервисное обслуживание, а также техническую поддержку.