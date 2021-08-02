В ЕЭК обсудили возможности развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска

Цель проекта — повышение качества транспортных услуг.

Первое заседание экспертной группы по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств Евразийского экономического союза состоялось в Евразийской экономической комиссии под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Темирбека Асанбекова. В работе приняли участие эксперты уполномоченных органов стран «пятерки» и Комиссии, а также представители бизнес-сообщества ЕАЭС.

«В этом году главы правительств стран ЕАЭС утвердили Концепцию развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска. Нам предстоит большая работа по ее реализации. Итогом станет повышение качества транспортных услуг и услуг в морском порту, переход на электронный документооборот», — сказал Темирбек Асанбеков.

Концепция включает план мероприятий первого этапа, который рассчитан на период с 2021 по 2022 годы. Планируется подготовка перечня документов, представляемых на бумажном носителе, проведение анализа текущей ситуации в сфере развития электронного документооборота и применения цифровых технологий. Также запланирован анализ национальных стратегий, международных договоров и нормативных правовых актов государств-членов, разработка и принятие рекомендации Коллегии ЕЭК о внесении изменений в нормативные правовые акты стран Союза для развития электронного документооборота в морских пунктах пропуска.

По предварительным оценкам в морских пунктах пропуска и морских портах перевозчики представляют капитанам морских портов и государственным органам более 30 документов на бумажных носителях. Применение электронного документооборота могло бы значительно снизить этот объем, по некоторым оценкам, до 5-10 документов. Возможен и полный отказ от бумажных носителей.

Экспертная группа также обсудила итоги состоявшегося в июне этого года вебинара Евразийской экономической комиссии с ЕЭК ООН/СЕФАКТ ООН о развитии электронного документооборота при трансграничных (мультимодальных) перевозках грузов, в том числе на основе применения стандартов в сфере электронного обмена данными и обеспечения их совместимости.

В целях выполнения распоряжения Коллегии ЕЭК от 1 июня этого года № 86 об утверждении состава экспертной группы по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств ЕАЭС, Темирбек Асанбеков утвердил состав экспертной группы.