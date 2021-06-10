В Казахстане обсудят развитие сферы экологически чистого транспорта

Конференция Kazakhstan Electro Drive посвящена электромобилям и инфраструктуре для них.

17 июня состоится онлайн-конференция Kazakhstan Electro Drive, посвященная развитию в Казахстане электромобилей и инфраструктуры для них. Цель конференции — формирование площадки для постоянного диалога всех сторон, заинтересованных в развитии экологически чистого транспорта. Конференция организована группой компаний «Учёт» совместно с Казахским национальным университетом им. аль-Фараби и технологической компанией Thea Kazakhstan и пройдет при поддержке министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Kazakhstan Electro Drive нацелена на формирование экспертного сообщества для взаимодействия с госорганами в вопросах развития рынка. Спикеры и эксперты конференции постараются выявить текущие проблемы в отрасли и выработать пути для их решения.

В ходе конференции будут обсуждаться следующие темы:

— Международный опыт: как влияют налогообложение и экономические стимулы на рынок электроавтомобилей;

— Мировые тенденции в развитии зарядных станций;

— Обзор рынка электромобилей в Казахстане;

— Как сделать электротранспорт доступным в нашей стране.

К участию в Kazakhstan Electro Drive приглашаются: представители бизнеса, заинтересованного в использовании электромобилей, развитии зарядной инфраструктуры и экологически чистой мобильности; технологические компании, предлагающие решения в области электромобилей, зарядной инфраструктуры, умной мобильности; вузы и технические школы, заинтересованные в научной работе и подготовке специалистов в указанной сфере; энтузиасты экологически чистого транспорта, владельцы электроавтомобилей, а также организации, поддерживающие электроавтомобилистов.

Спикерами на конференции выступят Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Максим Барышев, основатель группы компаний «Учёт», Михаилс Кветнис, старший вице-президент Thea Kazakhstan по региону СНГ, и другие.