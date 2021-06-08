Казахстанцам открыли доступ к приложению «Путешествую без Covid-19»

Проект реализован совместно с Министерством здравоохранения РК.

С 7 июня приложение «Путешествую без Covid-19» стало доступно для казахстанцев. Оно поможет свободно перемещаться внутри стран Евразийского экономического союза. О новшестве сообщил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Напомним — приложение «Путешествую без Covid-19» позволяет гражданам государств, входящих в состав ЕАЭС, в облегченном порядке въезжать в страны союза, которые участвуют в проекте. С помощью платформы пользователь может выбрать верифицированную лабораторию и пройти тестирование на коронавирус, получить результат анализа и, в том случае, если он отрицательный, отправиться в поездку. При пересечении границы необходимо будет показать QR-код, сформированный в приложении.

Ранее сервис запустили для граждан Армении, Беларуси, Кыргызстана и России. О скорейшей интеграции Казахстана в систему не так давно просили депутаты РК.