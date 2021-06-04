Kingston представляет бренд высокопроизводительных геймерских продуктов FURY

Новый бренд опирается на десятилетний опыт бесспорного лидера в производстве высокопроизводительной и игровой памяти в области решений DRAM.

Компания Kingston Technology Company, Inc., мировой лидер в производстве памяти и технологических решений, объявила название своего нового бренда для геймеров и энтузиастов: Kingston FURY. Основываясь на невероятном успехе памяти HyperX, Kingston переименовала игровую линейку DRAM, флэш-памяти и твердотельных накопителей SSD в Kingston FURY. Компания инвестировала ресурсы и знания из своего основного бизнеса в создание высокопроизводительных продуктов нового поколения.

Новый бренд Kingston FURY продолжит эволюцию передовых высокопроизводительных решений памяти для энтузиастов и геймеров. Крупнейший независимый производитель памяти в мире опирается на свой тридцатилетний опыт в области проектирования, тестирования, производства и экспертизы клиентского сервиса. Ведущие позиции компании в индустрии производства DRAM показывают, что она обладает достаточным опытом и ресурсами, чтобы вывести Kingston FURY в лидеры рынка высокопроизводительной памяти для энтузиастов ПК и геймеров.

Инженерный опыт Kingston, лежащий в основе многочисленных рекордов по разгону устройств и подтвержденный огромным количеством наград, собираемых линейкой памяти HyperX с 2002 года, переходит в новую эру создания высокопроизводительных решений DRAM и флэш-памяти. Все эти достижения всегда были результатом работы Kingston: инженеров, производства, отдела тестирования и службы поддержки клиентов.

«Мы очень гордимся тем, что представляем новый бренд Kingston FURY, который объединит самые производительные модули памяти для энтузиастов ПК и геймеров, — говорит Крейг Тилмонт (Craig Tilmont), старший директор по маркетингу Kingston. — Сильная база Kingston и мировое лидерство компании как производителя качественных решений DRAM и флэш-памяти обеспечат новый бренд ресурсами и энтузиазмом, твердо продемонстрируют нашу приверженность как производительности, так и надежности продуктов».

В ближайшее время Kingston представит полную линейку продуктов Kingston FURY DDR4 и DDR3, а в четвертом квартале года запустит долгожданные модули памяти DDR5, которые сейчас проходят стадии разработки, проверки совместимости и тестирования совместно с поставщиками материнских плат.

Под брендом Kingston FURY выйдут следующие категории продуктов:

— Kingston FURY Renegade: высокая скорость и низкие задержки для невероятной производительности. Лидер по производительности (с RGB и без RGB) с частотами DDR4 до 5333 МГц.

— Kingston FURY Beast: популярная память Kingston для энтузиастов и геймеров — идеальное высокопроизводительное и экономичное обновление ПК (DDR3 и DDR4 с RGB и без RGB) со скоростью до 3733 МГц.

— Kingston FURY Impact: мощный прирост производительности SO-DIMM для ноутбуков, мини-ПК и других ПК с малым форм-фактором (DDR3 и DDR4) со скоростью до 3200 МГц.

В имени нового бренда используется название уже ставшей популярной категории продуктов памяти FURY (представлена в 2014 году), которая заслужила право нести эстафету, продолжая традицию Kingston поставлять высокопроизводительные и сверхнадежные DRAM-продукты для энтузиастов ПК и геймеров. Сохраняя приверженность геймерскому миру, компания Kingston вскоре объявит о том, какие киберспортивные клубы присоединятся к команде Kingston FURY.

Больше информации можно найти на сайте Kingston.com.