Собственная цифровая видеостудия появилась в КАТУ

Она предназначена для создания лекций, видео-презентаций и проведения веб-конференций.

В Казахском агротехническом университете им. С. Сейфуллина состоялось открытие цифровой студии для записи видео-лекций и проведения мультимедийных презентаций с запатентованной системой программного обеспечения Jalinga Studio. Студия предназначена для получения информационных видео-презентаций, проведения онлайн-лекций и веб-конференций. Это одна из первых видеостудий цифрового формата среди университетов.

Открывая студию, заместитель председателя правления по академическим вопросам — ректор, депутат столичного маслихата Айтжан Абдыров сообщил, что цифровая студия реализована согласно Дорожной карте цифровизации университета.

«Одна из главных особенностей студии — это то, что видео-лекции необязательно смотреть в прямом эфире. Учитывая то, что доступ к интернету не всегда может быть качественным, студенты могут заходить на виде-оурок в любое удобное для себя время», — подчеркнул он.

Технические возможности студии позволяют делать видеозаписи в высоком качестве, с последующей быстрой обработкой полученного материала в итоговое видео. Преподаватели, испытавшие новые возможности студии, дали ей высокую оценку.

Цифровая студия имеет шумо- и свето-изоляцию, оснащена профессиональным оборудованием в виде прозрачной сенсорной доски, видеокамеры, телесуфлера, мультимедийного планшета, световых ламп, бумажных и тканевых фонов. Лектор может использовать интерактивные элементы презентации (3D графики, браузер, карта, текст) во время записи/трансляции видео, оставаясь в кадре. Также есть возможность вывода видео с наложенной презентацией и дополнительной информацией о состоянии процесса записи на экраны спикера в режиме реального времени. Видеокамера снимает в высоком качестве (4К) и не требует дополнительного грима для лектора. Студия и программное обеспечение Jalinga позволяют самостоятельно контролировать съемки, не обращаясь к помощи специалистов.

О том, какие еще инновации внедряются в казахстанской системе образования, мы поговорим на осенней конференции PROFIT Education Day.