Лаборатория Касперского в Казахстане осталась без руководителя

Евгений Питолин ушел с поста, который занимал с 2016 года.

Евгений Питолин, до последнего времени являвшийся управляющим директором «Лаборатории Касперского» в СНГ, Балтии и странах Центральной Азии, сообщил о завершении своей карьеры в компании. В настоящее время деятельность организации в регионе курирует Михаил Прибочий, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии.

Евгений Питолин возглавлял центральноазиатский офис ЛК с 2016 года, а в 2020 году под его руководство перешли страны СНГ и Балтии. Всего же он проработал в компании 13 лет. О причинах своего ухода Евгений не сообщил, однако он пояснил для Profit.kz, что ближайшее время планирует посвятить себе.

«С 2008 года для меня не было повестки дня важнее, чем спасать мир от киберугроз, и последние годы мне повезло это делать в новом для меня регионе, в стране, которая стала для меня вторым домом… От себя скажу только, что благодарен Лаборатории за все эти годы нереального драйва, самых интересных вызовов и нереально высоких стандартов работы», — сказал Евгений Питолин.

Как нам добавили в пресс-службе Лаборатории Касперского, о назначении нового руководителя будет объявлено в ближайшее время.

«Компания благодарна Евгению за проделанную работу и желает удачи в будущих начинаниях», — прокомментировали новость представители ЛК.